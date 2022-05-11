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Захоплення областей України, Києва та приєднання регіонів до Росії: Генштаб ЗСУ розкрив плани Москви

11 травня 2022, 20:31

Україна зможе протидіяти агресивним планам РФ, сказав Олексій Громов.

російські військові в Київській області
Росія збирається захопити Одеську, Миколаївську і частково Запорізьку області - Генштаб / Reuters

Росія розглядає можливість окупації Одеської, Миколаївської, частково Запорізької областей, центральних регіонів України та Києва. Загарбники не залишають планів зі створення сухопутного коридору до Придністров'я. Після захоплення української столиці вони збираються провести Інсценування перевиборів до органів влади, приходу до влади проросійських сил, створення нового "державного утворення" і включення його до складу Росії. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Під час брифінгу Міноборони у вівторок, 11 травня, він розповів про те, що Росія, як і раніше, ставить перед собою мету окупації Одеської, Херсонської та частково Запорізької областей.

читайте такожЗСУ б'ють війська РФ: Харківщина звільняється, на п'яти напрямках ворог перейшов в оборону - ГенштабВони хотіли б захопити Крим, провести так звані "вибори" до законодавчих та виконавчих органів влади, щоб привести до влади працюючі на Росію сили. Далі окупанти створили б якісь "державні утворення", щоб приєднати їх до РФ.

"Ймовірними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської і частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору до Придністровського регіону республіки Молдова, захоплення території центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів до законодавчих та виконавчих органів влади з проведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення і включення його до складу Росії", - розповів Громов.

Також він підкреслив, що це тільки думки країни-окупанта, а Україна зможе протистояти подібним планам ворожої держави.

Дивіться відео Києва онлайн

Війна Росії проти України

У військах РФ 22 квітня зробили заяву про намір захопити всі райони Донецької та Луганської областей, південні регіони України і створити коридор до Криму, який росіяни окупували у 2014 році. Такі цілі вони ставлять перед собою у рамках другої фази так званої "спецоперації".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович вважає, що армія України в середині червня може перейти до масштабного контрнаступу. Для цього українським силам оборони знадобиться важке озброєння від Заходу, яке ЗСУ повинні отримати до кінця травня-початку червня.

Радник керівника МВС Віктор Андрусів сказав, що плани Росії щодо оточення військ України провалюються. На рубежах Херсонської області їх наступ заглох, а на півночі Харківщини дії ЗСУ загрожують їм перекриттям тилів. Вже за 10 днів росіяни можуть перейти до тактики "повзучої окупації" і припинять активний наступ.

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