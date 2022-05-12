Хильнули чарку і заблудилися: на Луганщині п’яні окупанти помилково підвезли техніку до позицій ЗСУ

На Луганщині п’яні окупанти помилково підвезли техніку до позицій ЗСУ/ Reuters

На Луганщині п’яні російські окупанти "загубили" три одиниці бойової техніки біля позицій ЗСУ. В Росії проти них за це відкрили кримінальне провадження.

Військовослужбовці російської військової частини 10801, напившись алкоголю у місті Кіровську в Луганській області, помилково передислокували свою техніку до позицій Збройних сил України. Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов, пише 24 канал.

Коли вони усвідомили свою помилку і зрозуміли, де опинилися, то одразу накивали п’ятами, лишивши там свою техніку разом із боєприпасами.

За це прокуратура Оренбурзької області відкрила кримінальне провадження проти групи окупантів з військової частини 10801. За статтею 293 Кримінального кодексу РФ (недбалість) їм світить штраф від 200 до 500 тисяч рублів, виправні роботи терміном до 2 років або арешт терміном до 6 місяців.

Нагадаємо, у Міноборони України показали, як українські бійці знищують ворога і техніку російських окупантів. Бійці 92-ї ОМБР потужно вдарили по ворогу, "підсмаживши" російську техніку і захопивши боєприпаси.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області українські військові провели успішну операцію зі знищення ворога, відволікши його увагу хитрим маневром. Щоб одні підрозділи могли успішно піти у контрнаступ, декілька інших відволікали на себе увагу, імітуючи наступ зі своєї сторони.

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