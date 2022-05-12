ЗСУ виходять на держкордон на Харківщині: РФ готує штурм на трьох напрямках

Бійці ЗСУ / Фото Reuters

Російські загарбники намагаються запобігти просуванню українських військ до держкордону в Харківській області, заявив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"На Харківському напрямку підрозділи російської армії перегрупуються і намагаються запобігти подальшому просуванню наших військ у напрямку державного кордону України. З цією метою окупанти не припиняють вогневий вплив артилерії на підрозділи наших військ, щоб завдати якомога більше втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці", - сказав він в ході брифінгу.

Також спікер сказав, що Слов'янському напрямку діють угруповання окупантів зі складу підрозділів російської армії 1-ї танкової армії, 20-ї армії Західного військового округу, 29-ї, 35-ї і 36-ї армії, а також 68-го армійського корпусу Східного військового округу. Він додав, що окупанти на цьому напрямку перегрупують війська, щоб відновити наступ у напрямку Барвінкове і Слов'янська .

Крім того, противник з метою уточнення об'єктів ураження провів розвідку з використанням безпілотного літального апарату в районі Ізюм - Краснопілля за 15 км на північний захід від Слов'янська.

"В Донецької області угруповання окупаційних військ у складі окремих підрозділів так званого 1-го та 2-го армійських корпусів, а також 8-ї та 58-ї армій Південного військово округу ведуть активні бойові дії на Лиманському, Сєвєродонецькому, Попаснянському, Бахмутському, Авдіївському, Курахівському та на Новопавлівському напрямках. Їх мета - це встановити контроль над населеним пунктом Рубіжне, захопити Лиман, Сєвєродонецьк і місто Мар'їнку", - сказав Мотузяник.

Також на Лиманському напрямку ворог зосередив основні зусилля на створенні плацдарму в районі Білогорівки-за 6 км на захід від Лисичанська, і підготовці до наступу на місто Лисичанськ .

"З цією метою противник посилює наступальний потенціал свого угруповання", - сказав спікер.

Він додав, що ворог у напрямку Сіверська наступає у бік Зеленої долини та Новоселівки. Зараз там тривають активні бойові дії.

Разом з тим, на Сєвєродонецькому напрямку загарбники ведуть наступ у напрямку Кудряшівки та Сєвєродонецька, на Курахівському напрямку ведуться активні бойові дії в напрямку Олександрівки та Мар'їнки.

На Маріупольському напрямку основні зусилля окупантів зосереджені на блокуванні українських підрозділів в районі Азовсталі.

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Війна Росії проти України

Нагадаємо, вранці 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України.

Президент РФ Володимир Путін заявив про те, що російська армія почала на території України т.зв. "спеціальну військову операцію".

При цьому агресор почав наносити ракетні удари по багатьох районах України. В результаті є численні жертви, а також великі руйнування як житлового фонду, так і промислових підприємств.

Спочатку РФ вторглася на територію України відразу з декількох напрямків, у тому числі з території Білорусі.

Бої проходили на підступах до Києва, Харкова, Чернігова та Сум.

Однак завдяки героїчним зусиллям Збройних сил України, територіальної оборони та простих українців, які допомагають захищати свою землю, на багатьох напрямках ворога вдалося зупинити і навіть відкинути на значну відстань.

Після втечі окупантів у багатьох районах України почали знаходити братські могили мирних жителів, закатованих і вбитих окупантами. Люди були беззбройні і не чинили опору, у багатьох з них були пов'язані руки.

Невмотивована варварська агресія РФ проти України, а також масове вбивство російськими окупантами мирних жителів стали причиною створення потужного антиросійського міжнародного фронту. Союзники вже надали Україні зброю для захисту від РФ (у тому числі важке озброєння), а також виділяють Києву необхідну фінансову допомогу.

При цьому в США був прийнятий законодавцями і підписаний президентом Джо Байденом закон про ленд-ліз, що відкриває практично необмежені ресурси для військового зміцнення ЗСУ в боротьбі з російськими окупантами.

Переговорний процес між Україною та РФ, що проходив у Білорусі та Туреччині, перейшов у режим онлайн. При цьому в Україні вже заявили, що точкою у війні має стати повне звільнення всіх захоплених РФ територій.

За даними Міноборони України втрати російських окупантів перевищують 26 тисяч. ЗСУ знищили близько 4 тисяч танків і бронемашин і більше 350 літаків і вертольотів РФ. Справжньою сенсацією стало знищення українськими ракетами Нептун флагмана ЧФ Росії крейсера Москва. У свою чергу Москва заявляє, що "спецоперація" в Україні нібито йде за планом.

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