Аргумент для досягнення угоди: стало відомо, як Трамп може покласти край війні

Така стратегія, як була з Талібаном, у випадку України не спрацює, вважають експерти.

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Стало відомо, яким чином Трамп може закінчити війну в Україні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Про що йде мова:

Які існують уроки Афганістану для Трампа

Чи справді членство в НАТО — ключ до вирішення конфлікту

Колишній президент США Дональд Трамп обіцяв у 2023 році завершити війну між Україною та Росією за добу. Проте тепер він змінив свій підхід, визнаючи, що це завдання набагато складніше, пише Foreign Affairs.

Ситуація на фронті наразі залишається складною, і для реального миру потрібна або перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Водночас Володимир Путін переконаний у нібито великих успіхах своєї армії.

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Під час свого першого президентства Трамп уклав угоду з Талібаном, яка мала принести мир в Афганістан. Однак після виведення військ США Талібан встановив повний контроль над країною, що стало провалом цієї стратегії.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Подібний підхід у випадку України також не спрацює, вважають експерти. Все, чого може досягти Трамп у переговорах з Україною, — це символічні поступки Києва в обмін на певні гарантії безпеки з боку Росії.

Одним із ключових важелів для України може стати запрошення до НАТО.

Аналітики вважають, що вступ України до Альянсу стане вагомим аргументом для досягнення угоди з Росією.

Проте проблема полягає у позиції деяких членів НАТО, які побоюються ескалації конфлікту з РФ через вступ України. Це ускладнює будь-які перспективи швидкого врегулювання війни.

Без офіційного запрошення до НАТО шанси посадити Путіна та Зеленського за один стіл переговорів залишаються мінімальними.

Можливість закінчення війни в Україні

Раніше також Главред писав, як Трамп посадить Путіна і Зеленського за стіл переговорів. Дипломат Олександр Хара вважає, що новообраний президент буде тиснути і на Київ, і на Мрскву.

Окрім цього, дипломат Хара описав небезпеку для України. Таким чином війна може відновитися після завершення президентської каденції Трампа.

Водночас ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман також дотримується думки, що в США хочуть призупинити війну. Він вважає, що союзники пропонуватимуть мирний шлях припинення бойових дій.

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