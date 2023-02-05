"Росія веде нещадну війну": Шольц розніс воплі Путіна через танки Leopard для України

Колективний Захід передає Україні танки для того, щоб держава змогла захистити себе від російської військової агресії, відзначив Олаф Шольц.

Заява Путіна про танки Leopard - химерні історичні порівняння, - Шольц / Колаж Bundeswehr / David Karafa, УНІАН, YouTube

Надання Україні танків не призведе до ескалації у війні з агресором Росією. Москва веде нещадну війну проти української держави, і Києву потрібні озброєння для відбиття атаки. Західний світ все ретельно зважив перед тим, як ухвалити рішення, в тому числі, і щодо танків Leopard. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

В інтерв'ю Bild, коментуючи слова Путіна, який поскаржився на те, що, мовляв, "німецькі Leopard погрожують Росії знову, як за часів Другої світової війни", Шольц назвав риторику російського директора "продовженням химерних історичних порівнянь", якими він намагається виправдати військову агресію проти України.

"Ніщо не може виправдати цю війну. Росія веде нещадну війну проти України", - зазначив канцлер.

За його словами, ФРН і країни-союзники передають Україні танки, щоб країна змогла забезпечити собі захист від агресора. Рішення було продуманим.

"Ми ретельно зважили рішення про кожне постачання зброї, скоординували їх з союзниками, насамперед США. Такий спільний підхід є запобіжником від ескалації війни", - підкреслив Олаф Шольц.

Танки Leopard 2 для України

Канцлер ФРН Олаф Шольц після довгих коливань 25 січня оголосив про рішення Берліна поставити Україні танки Leopard 2.

При цьому Німеччина дозволила іншим країнам надавати такі бойові машини Києву.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зазначив, що Україна отримає Leopard 2 приблизно за 3 місяці. Києву відправлять два батальйони танків.

Зокрема, в рамках першої партії поставлять 14 одиниць Leopard 2A6.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна розраховує в рамках першої хвилі отримати 120-140 сучасних західних танків. Це Leopard 2, Challenger 2 і M1 Abrams. Також Київ очікує на передачу французьких Leclerc.

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