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Сіє паніку і відволікає: РФ піде в наступ лише на одній ділянці фронту - військовослужбовець

4 лютого 2023, 15:10
Наступ на Київ чи Суми є малоймовірним. РФ стягує туди сили, але це нагадує "відволікаючий маневр".
російські окупанти, українські військові
РФ піде в наступ, але тільки на певній ділянці фронту / колаж фото Міноборони РФ, 93-тя ОМБр Холодний Яр

Російські окупанти наступатимуть на Донбасі. Нове вторгнення в Сумську область або з боку Білорусі є малоймовірним. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, лідер організації С14 Євген Карась.

Він переконаний, що підтягування сил до Брянської Бєлгородської області є "відволікаючим маневром" ворога.

"Брянськ - це практично те ж угруповання, що і в Бєлгороді. На даний момент загрози вторгнення через Сумську область і Білорусь немає. Тим більше, це має бути комплексна операція, бо тоді треба йти звідти вже на Харків і далі. Але за півтора місяця росіяни можуть перекинути туди 300 тисяч військ і спокійно піти. Тоді це означатиме, що російських військ буде менше на Донбасі", - сказав Карась.

Якщо росіяни почнуть розгортати свої штаби і стягувати в одне місце військову техніку, то це відразу помітить українська розвідка і Генштаб ЗСУ.

"Але проблема не в кількості військ, тому що піхота нічого не вирішує, а в тому, скільки у РФ буде танків, БМП, артилерії, РСЗВ, засобів розвідки, яким буде забезпечення цих частин, чи розгорнуться штаби ... І може виникати "бавовна". І не факт, що все заплановане РФ, відбудеться", - додав військовий.

Він стверджує, що в Білорусі або Брянській області поки не спостерігається підготовка ворога до наступу. Карась також акцентував увагу на тому, що РФ намагається налякати українців і створити паніку всередині країни.

"Дуже багато наших громадян готували російськими ІПСО з пересуваннями білоруської техніки. ГУР давав звіт про те, що були факти, коли мобілізованих садили на поїзд, він проїжджав одну станцію, стояв там і потім пересувався на іншу станцію, ніж росіяни імітували масовий рух піхоти, хоча насправді ніхто нікуди не висаджувався. Але у нас писали про те, що їдуть три танки або десять БМП. Все це - мізерні кількості, а цю дезінформацію використовували ще з часів Вермахту", - пояснив він.

На кордоні з Білоруссю, за його даними, знаходиться більше українських військових і техніки, ніж у самій Білорусі. Ворогові буде вкрай важко піти на Київ, адже ця територія вся замінована.

"Навіть якщо Росія за півтора місяці збере 40 тисяч білорусів, їх усіх у цих болотах перемелять. І чого тоді цим досягне Росія? Лише 40 тисяч загиблих і поранених. Більш того, ми отримаємо ще й трофейну техніку, тому що в болотах вона точно стане трофейною", - додав Карась.

Що стосується Донбасу, то там у росіян більше шансів на "успіх". Вони кидають основні свої сили на ділянку від Авдіївки до Сіверська.

"Вже немає окремого фронту на Донбасі і Херсонщині – є ділянка від Авдіївки до Сіверська, де у росіян зосереджені всі війська. Ця ділянка становить близько 80 кілометрів, тому якщо РФ зосередить на ній війська, досі реалізуючи перевагу в артилерії, то тут вони зможуть отримати хоч якийсь результат. Тому що наступати без результату Росія собі дозволити не може", - каже військовий.

Карась не вірить в те, що РФ може відкрити новий фронт. Однак він не виключає, що по всій лінії кордону ворог може намагатися здійснювати якісь провокації. Все це буде робитися лише для створення сильної паніки серед населення.

"Треба розуміти, що з боку Білорусі можуть побігти 100 "зеків" ПВК "Вагнера", в той же час обстріляють "Градами" прикордонні містечка, і ми подумаємо: "все, почалося". Як я і говорив, це можуть зробити для того, щоб посіяти паніку. Але на даний момент це будуть лише відволікаючі удари, а основна концентрація РФ буде на Донбасі", - пояснив Карась.

Хто такий Євген Карась

Євген Карась – український громадський діяч та активіст, лідер громадської організації С14 (рух Суспільство майбутнього). Брав участь у війні на Сході України. Після початку повномасштабної фази війни з РФ став на захист України від російських окупантів у складі одного із підрозділів, повідомляє Вікіпедія.

Загроза наступу Росії

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов прогнозує максимальну ескалацію на війні Росії проти України з боку агресора. Як вважає чиновник, до річниці повномасштабного наступу, 24 лютого, загарбники намагатимуться показати своєму населенню, мовляв, "перемоги".

Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що окупанти РФ вже мобілізували 500 тисяч осіб. Глава Міноборони припустив наступ російських військ до 24 лютого. На думку Резнікова, що вони можуть піти в атаку на двох напрямках – на Донбасі і півдні.

Військовий оглядач Олексій Арестович вважає, що глава Кремля Путін збирається піти в наступ у березні-квітні. На його думку, тепер Москва буде намагатися добитися не "перемоги", а більш вигідного положення для своїх військ. Після цього Кремль планує почати перемовини з Україною в травні.

Інші новини:

війна в Україні Євген Карась вторгнення Росії
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