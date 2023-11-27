"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

Ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.

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У НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Ситуація на фронті в Україні зараз дуже складна, від початку контрнаступу українських військових лінія фронту не дуже змінилася.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у понеділок, 27 листопада, перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Він зазначив, що ситуація складна по усій лінії зіткнення, але найважчою вона залишається на сході нашої держави.

"Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той же час лінія фронту суттєво не змінилася", – зазначив Столтенберг. відео дня

У той же час він наголосив, що російські окупанти зазнають великих втрат в особовому складі та техніці. За словами генсека НАТО, це є суттєвим успіхом захисників України.

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає російська армія. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням", – зазначив він.

Також Столтенберг наголосив, що ще одним суттєвим успіхом українських військових є те, що вони змогли відштовхнути Чорноморський флот РФ.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. Регулярно надходять повідомлення про те, що окупанти не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Британська розвідка зазначала, що в окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Сирський.

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