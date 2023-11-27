УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

Альона Вороніна
27 листопада 2023, 16:24
Ситуація зараз складна по усій лінії фронту, але найважча – на сході. Відбуваються дуже інтенсивні бої, але лінія фронту майже не змістилася.
Украинские военные, Йенс Столтенберг
У НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні/ колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, УНІАН

Ситуація на фронті в Україні зараз дуже складна, від початку контрнаступу українських військових лінія фронту не дуже змінилася.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у понеділок, 27 листопада, перед зустріччю Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ. Він зазначив, що ситуація складна по усій лінії зіткнення, але найважчою вона залишається на сході нашої держави.

"Ми бачимо велику кількість втрат. І найінтенсивніші періоди бойових дій, які від початку війни відбувалися минулими місяцями та тижнями. І в той же час лінія фронту суттєво не змінилася", – зазначив Столтенберг.

відео дня

У той же час він наголосив, що російські окупанти зазнають великих втрат в особовому складі та техніці. За словами генсека НАТО, це є суттєвим успіхом захисників України.

"Звичайно, військові досягнення ЗСУ можна оцінювати метрами просування, але також втратами, які зазнає російська армія. Лінія фронту не дуже сильно змінилася. Але також, якщо російські війська зазнають суттєвих втрат як в особовому складі, так і у спроможностях, то це є суттєвим досягненням", – зазначив він.

Також Столтенберг наголосив, що ще одним суттєвим успіхом українських військових є те, що вони змогли відштовхнути Чорноморський флот РФ.

Війна в Україні

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначили, що ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини. Регулярно надходять повідомлення про те, що окупанти не можуть протистояти наступальним операціям ЗСУ.

Британська розвідка зазначала, що в окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку. Рекордні втрати в російській армії в листопаді 2023 року викликані наступом солдатів і офіцерів країни-агресора на Авдіївку.

Нагадаємо, командувач Сухопутними військами, генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що РФ атакує на трьох стратегічних напрямках. На фронті багато колишніх "вагнерів", яких РФ кидає в атаки, розповів Сирський.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні НАТО вторгнення Росії Йенс Столтенберг
Реклама

Головне за день

"Обстріли будуть": чим і коли РФ готова бити по Україні – тривожний прогноз ЗСУ

"Обстріли будуть": чим і коли РФ готова бити по Україні – тривожний прогноз ЗСУ

16:47 Україна
"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

16:24 Україна
Вітер 27 м/с і хуртовини: на Україну насувається новий потужний циклон

Вітер 27 м/с і хуртовини: на Україну насувається новий потужний циклон

15:20 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

16:47

"Обстріли будуть": чим і коли РФ готова бити по Україні – тривожний прогноз ЗСУ

16:33

Китайський гороскоп на завтра 28 листопада: Кролику - проблема, Змії - щастя

16:24

"Важко просуватися": у НАТО заявили про дуже складну ситуацію на фронті в Україні

15:59

Необхідка програма дій з порятунку УкраїниПогляд

15:49

Якщо їжа прилипає до сковорідки: врятує геніальний лайфхак з горілкою

У випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – ЗагороднійУ випадку заморозки війни ракетні удари триватимуть, за 2-3 роки вона спалахне знову – Загородній
15:47

Результативна атака: у ГУР розкрили цілі удару по Смоленському авіазаводу

15:20

Вітер 27 м/с і хуртовини: на Україну насувається новий потужний циклон

14:51

Українців змусять розщедритися по третій платіжці за газ: що сталося

14:45

Чи зможе РФ запускати по Україні дрони під час негоди: у ЗСУ розповіли про небезпеку

Реклама
14:44

Святкуємо вже не 19 січня: коли Водохреща у 2024 році, традиції та правила окунання в воду

14:44

Бійня в Маріуполі: партизани розстріляли й зарізали шістьох росіян – міськрада

14:43

Країни НАТО прийняли важливий крок: Україна отримає рекомендації для вступу до АльянсуВідео

14:30

Нова Лілія: Налчаджиоглу, від якого з'їхала дружина, вийшов у світ з іншою

13:51

У СБУ відреагували на заяву Данілова про російських шпигунів в Україні

13:50

Удари по казармі армії РФ і авіазаводу: деталі вогняної "бавовни" в РосіїВідео

13:47

Чи можна їсти продукти після харчової молі: відповідь на це питання приголомшить

13:10

"Звільнення Залужного": політолог назвав найбільші загрози для України

12:53

Гороскоп на завтра 28 листопада 2023: Терезам - вибір між роботою і домом, Козорогу - неприйняття

12:50

РФ атакує на трьох стратегічних напрямках: генерал ЗСУ назвав цілі ворога

12:48

Зірка "Кола омани" Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка-захисникаВідео

Реклама
12:27

Молода дружина Віктора Павліка скаржиться на нього через проблеми з серцем

12:23

"Квіткова" головоломка змусить задуматися: як швидко ви вирішите завдання для школярів

12:23

Церковне свято 28 листопада: що не можна робити на святого мученика Стефана

12:03

У окупантів гігантські втрати через атаки на Авдіївку - британська розвідка

11:52

Спростування 1+1 media щодо фейкового відео під брендингом телеканалу 1+1 Марафон та "Єдиних новин"

11:47

Місячний календар 28 листопада 2023: приділіть день сім'ї та відпочинку

11:44

Таро-прогноз на повню 27 листопада 2023: на кого проллється "золотий дощ"

11:16

Вдарити Україну по Кримському мосту "допомогла" росіянка на яхті - СБУВідео

10:39

Авіакатастрофа гелікоптера у Броварах: у ДБР розкрили всі подробиці справи

10:35

Росія масово активізувала своїх шпигунів в Україні: Данілов назвав їх мету

10:35

Сварки в зірковому сімействі: Бен Аффлек втомився дещо робити для Дженніфер ЛопесВідео

10:00

Орбан погрожує зірвати саміт ЄС, де обговорюватимуть допомогу Україні - Bloomberg

09:59

ЗСУ просуваються на лівому березі Херсонщини: росіяни в істериці - ISW

09:42

Пухкі оладки, як пончики, і без жодної краплії олії: приготуванння за 20 хвилин

09:37

Україну накрив сніговий шторм: перекрито дороги, знеструмлено понад 2 тис. населених пунктівФотоВідео

09:25

Як проходить призов на службу в армію: детальне роз'яснення від ЗСУ

08:51

"Та кому ви потрібні взагалі": Путініст Пригожин "наїхав" на Лайму Вайкуле

08:47

У боях з окупантами загинув віце-президент Федерації шахів України

08:19

Кому покладені доплати до пенсії в кілька тисяч гривень: категорії українців

08:09

Повторюється сценарій Бахмута: Романенко оцінив, чи утримають ЗСУ Авдіївку

Реклама
07:25

Коли в Конгресі США голосуватимуть за допомогу Україні: у Politico дізналися дату

06:46

Російські окупанти захопили частину промзони в Авдіївці - ISW

05:30

Як прибрати жир зі скла духовки: простий і легкий спосіб

04:15

Ще один циклон вдарить з новою силою: синоптик назвала дату жорсткого погіршення погоди

03:30

Кіт будить вночі: чи слід відразу бігти до ветеринара

02:35

Що означає, якщо горять дві щоки: таємничі прикмети по днях тижня

02:00

Епатажна перша леді Аргентини: хто така Фатіма Флорес - дівчина Хав'єра Мілея

01:30

Путін готує несподіваний удар: РФ планує нову війну в Європі – прогноз

26 листопада, неділя
23:55

США можуть не виділити новий пакет допомоги Україні до кінця року - Bloomberg

23:41

Alyosha натякнула на проблеми у відносинах з Тарасом Тополею

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти