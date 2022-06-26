Росія збільшує кількість військових у Білорусі: перекидає літаки - розвідка

Росія збільшує військову присутність у Білорусі / Reuters

Росія намагається збільшити військову присутність у Білорусі. Для цього вони планують перекинути на аеродром Барановичі 10 російських літаків. Про це повідомляє Головне управління розвідки України.

Літаки необхідні нібито для патрулювання повітряного простору.

"Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО", - йдеться у повідомленні.

На території Білорусі також тривають мобілізаційні навчання, а резервістів використовують для проведення господарських робіт.

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Загроза військового вторгнення Білорусі в Україну

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву про те, що президент Володимир Зеленський зібрав ставку головнокомандувача, на якій влада обговорила ризик військового вторгнення Білорусі в Україну. За словами чиновника, держава проведе перевірку бойової готовності в чотирьох областях.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вибухнув погрозами на адресу України. Мовляв, якщо ЗСУ перейдуть кордони республіки і будуть, мовляв, цілитися в Мозирський нафтопереробний завод, Мінськ, мовляв, завдасть удару по Києву.

Заступник Міністра оборони Білорусі Олександр Жука сказав, що Мінськ нібито не збирається воювати з Україною. Посилення військ на українському напрямку він пояснив, мовляв,"розвитком держави".

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