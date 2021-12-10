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Росія влаштувала блокаду на шляху України до НАТО: Москва вибухнула вимогою до Заходу

10 грудня 2021, 19:56

Саміт НАТО у Бухаресті у 2008 році дозволив Україні та Грузії розраховувати на вступ до Альянсу.

НАТО
Росія вимагає офіційно скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії в НАТО / УНІАН

Офіційна Москва вимагає від НАТО відкликати рішення, згідно з яким на Україну та Грузію чекають в колективному блоці безпеки Заходу. Росія вважає, що намір, мовляв, суперечить принципу країн-учасниць ОБСЄ про те, що посилення безпеки одних держав не повинно відбуватися за рахунок безпеки інших. При цьому, згідно з позицією Москви, курс Києва до Північноатлантичного альянсу призведе до ризику великої війни у Європі.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Росії, яке опублікували в п'ятницю, 10 грудня. У тексті вказується, що в Альянсі повинні офіційно скасувати рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія свого часу повинні вступити до НАТО.

читайте такожУ Держдепі заявили, що Україні не "світить" вступ до НАТО в найближчі 10 років - AP"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що "Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", - сказали в російському МЗС.

Крім того, в дипломатичному відомстві сказали, що Європі може загрожувати великий військовий конфлікт через "втягування" України до НАТО.

"Взято курс на втягування України до НАТО, що загрожує появою там ударних ракетних комплексів з мінімальним підльотним часом до Центральної Росії та інших дестабілізуючих озброєнь. Така безвідповідальна поведінка створює неприйнятні загрози нашій безпеці, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту у Європі", - підкреслюється у заяві.

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Війна Росії та України

Американські видання The Washington Post і Politico раніше публікували матеріали, в яких йшлося про стягування військ РФ до кордонів України. Журналісти з метою підтвердження своїх відомостей опублікували супутникові знімки пересування російських військових підрозділів.

Посол України у ФРН Андрій Мельник заявляв, що у Києві стурбовані обстановкою біля кордонів і побоюються повторення 2014 року, коли Росія окупувала Крим та Донбас.

Президент РФ Володимир Путін 15 листопада підписав указ, на базі якого Москва повинна офіційно визнати продукцію, вироблену на захопленому Донбасі під егідою "ЛДНР". Рішення діятиме до політичної реалізації Мінських угод.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що якщо відбудеться імплементація Мінських угод, Україна може отримати від Росії гарантії безпеки.

Крім того, як сказав Пєсков, маневри військ РФ неподалік від кордонів України пов'язані з, мовляв,"провокаційними діями" Північноатлантичного альянсу біля російських кордонів.

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