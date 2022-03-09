Прощавай, Росія: Jack Daniel's йде з країни-агресора

Росія залишається без Jack Daniel's

Компанія Brown-Forman Corp, виробник віскі Jack Daniel's, прийняв рішення про припинення комерційної діяльності в Росії, говоривши у соцмережах компанії.

"Ми припиняємо комерційну діяльність в Росії. Ми приєднуємося до світової спільноти в заклику до миру", - йдеться в повідомленні компанії.

Портфель брендів Brown-Forman включає віскі Jack Daniel's, Woodford Reserve, Old Forester, горілку Finlandia, текілу Pepe Lopez, el Jimador та ін. продукція компанії представлена більш ніж в 170 країнах.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабної війни Росії проти України на президента Володимира Зеленського було скоєно більше десятка замахів. Про це сказав радник глави офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, українського президента рятує потужна мережа розвідки і контррозвідки. Таким чином диверсійно-розвідувальні групи ліквідуються ще на підходах.

Також раніше розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні. Російський президент Зараз "злий і засмучений", і він може спробувати розчавити українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.