Путін "злий і засмучений" через невдале вторгнення і може вдатися до ескалації – розвідка США

Путін може вдатися до ескалації в Україні/ Reuters

Президент Росії Володимир Путін може вдатися до ескалації в Україні.

Про це сказали керівники розвідувальної спільноти США під час слухань Комітету з розвідки в Конгресі, пише Голос Америки.

В США оцінюють втрати російської армії в Україні цифрою від 2000 до 4000 загиблих. При цьому невдачі Путіна навряд чи його зупинять – він може піти на ескалацію, щоб спробувати розчавити українську армію. Так вважає директорка національної розвідки Сполучених Штатів Авріл Хейнс. При цьому, за її словами, за такої високої напруженості завжди є ймовірність "ненавмисної ескалації".

Директор ЦРУ Вільям Бернс зазначив, що Путін зараз "злий і засмучений" через свої невдачі. Тому, на думку Бернса, він може спробувати перемогти українську армію, незважаючи на жертви серед мирного населення.

У той же час ЦРУ не бачить можливості для Путіна досягти своєї мети захопити Київ і замінити там уряд на маріонеточний, каже Бернс.

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Також аналітики розвідувальної спільноти США не бачать змін у ядерній політиці РФ, окрім тих, які виявили раніше під час колишніх міжнародних криз.

Раніше повідомлялося, що Путін розлютився, дізнавшись, що Вінницю обстріляли найціннішими в РФ ракетами. Крім цього, президенту країни-агресорки не говорять про повну картину російського вторгнення в Україну.

Також повідомлялося, що рух наземних сил РФ сповільниться через проблеми з логістикою поставок. Логістика поставок для російської армії має в своїй системі багато слабких місць. І ці пробоїни з кожним днем будуть все глибше. Зокрема, поставки палива для військ окупанта, які розкидані по всій Україні, практично неможливі.

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