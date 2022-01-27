УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

27 січня 2022, 07:09

Господар Кремля Володимир Путін не налаштований на повномасштабне вторгнення в Україну. Для здійснення своїх планів він використовує Мінські домовленості.

Путина
Путін хоче знищити Україну, вважає Піонтковський / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну, але не налаштований на повномасштабне вторгнення і хотів би здійснити свої плани економнішим способом.

Таку думку озвучив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

За словами політолога, для здійснення своїх планів Путін використовує Мінські домовленості, щоби "легалізувати його військово-терористичний плацдарм – ОРДЛО".

Піонтковський додав, що Путін має намір зробити законними інститутами української держави два військові корпуси, спецслужби, підвали для тортур, приєднавши таким чином Україну до ОРДЛО.

Після того як Путін отримав тверду відмову від української влади щодо визнання ОРДЛО, президент РФ активізував військові дії біля кордонів України.

Реклама

"Глава Кремля почав залучати гостру форму шантажу", - пояснив Піонтковський.

При цьому політолог вважає, що Україні не потрібно виходити з Мінських домовленостей. Краще використовувати їх на свою користь.

"Вже двічі Москва "витягувала" Україну в Раду безпеки - в 2020 і 2021 роках – щоби відзвітувати про виконання Мінських домовленостей і кожен раз засідання Ради Безпеки закінчувалося тріумфом української дипломатії, оскільки Москва сама не виконує їх",– зазначив він.

Піонтковський додав, що в України виграшна позиція в інтерпретації Мінських угод.

"У Стокгольмі він (міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - ред.) впродовж півгодини Сергія Лаврова "розмазував по стіні" через Мінські угоди. Показували, що Москва не виконує базові пункти: припинення вогню, виведення військ, звільнення полонених і допуск ОБСЄ", – нагадав політолог.

Як повідомляв Главред, раніше Піонтковський говорив, що Кремль дуже лякають анонсовані санкції США за вторгнення в Україну. Особливо болючими вони можуть стати для російської верхівки. За словами Піонтковського, мова йде про арешт так званого путінського трильйона - грошей, які належать самому президенту РФ і його близькому оточенню, але які знаходяться в юрисдикції Сполучених Штатів.

Читайте також:

viber
Володимир Путін вторгнення Росії військове вторгнення Мінські угоди ОРДЛО Андрій Піонтковський новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в бідуПрикмети на 25 січня: що не можна робити в Тетянин день і як не потрапити в біду Гороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удачаГороскоп на сьогодні, 25 січня 2022: Скорпіонам - обман, Козерогам - випробування, Рибам - удача Прикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 28 січня: що не можна робити і як не потрапити в біду Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуПодарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіаку В Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадівВ Україну йдуть морози до -22 і нова хвиля снігопадів
09:03

Головна відмінність між Україною та Ізраїлем

09:00

Сон з середи на четвер: що означає та чи стане він віщим

08:35

Гороскоп на сьогодні, 27 січня 2022: Овнам – брехня, Терезам - розчарування, Близнюкам - правило бумерангаВідео

08:23

В Україні за добу коронавірусом заразилися більше 32-х тисяч осіб - МОЗВідео

08:20

Стрілянина на заводі Південмаш у Дніпрі: поранено 5 нацгвардійців, 5 загинули, зокрема і жінка

Реклама
07:57

В Україні злетіли ціни на овочі: з'явився прогноз нового подорожчанняВідео

07:55

Загроза військового вторгнення РФ в Україну і ФРН проти ПП-2: у Берліні попередили Москву про удар

07:47

У Дніпрі солдат-строковик розстріляв товаришів по службі: загинули п'ятеро людей

07:37

Європейський ЦБ запросив у банків план на випадок відключення РФ від SWIFT - Financial Times

07:09

Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

06:49

Що буде з Європою у разі вторгнення РФ в УкраїнуПогляд

06:32

Санкції США вдарять по Путіну і всьому керівництву РФ - Білий дім

06:15

Позиція РФ щодо Стамбула та вимоги "ЛДНР" до Туреччини: Гармаш розкрив деталі перемовин щодо ДонбасуВідео

05:47

День ангела Ніни: сердечні привітання, милі картинки і листівки для іменинниці

05:40

Смачні і хрусткі чіпси з лаваша за 2 хвилини: простий рецептВідео

05:21

Заміокулькас, каланхое, фікус будуть кайфувати: як використовувати кірки апельсина для квітівВідео

04:57

Оголена королева: Ріанна в прозорій білизні блиснула пишними грудьми

04:30

5 незвичайних, але корисних способів застосування картоплі в побуті

04:27

Як виростити хурму з кісточки в домашніх умовах і отримати урожайВідео

03:39

Сон з вівторка на середу: що значить, і чи збувається вінВідео

Реклама
03:27

Така гаряча, що на ній можна чайник підігрівати: Надя Дорофєєва станцювала в мереживних трусиках

03:06

В українців можуть відібрати пенсію: кому варто боятися перевірокВідео

02:54

Яку кашу потрібно обов'язково включити в раціон - відповідь нутриціолога

02:48

Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і знімалася в рекламі білизниВідео

01:51

Прикмети на 27 січня: що не можна робити в день святої Ніни і як не потрапити в бідуВідео

00:49

3 застарілих рішення, які зіпсують будь-який інтер'єр: провал гарантованийВідео

00:33

Названо небезпечні властивості вівсянкиВідео

26 січня, середа
23:57

Вчені відповіли, яке харчування допоможе "збити" ризик діабету

23:55

У Росії розповіли, коли нададуть відповідь США щодо "гарантій безпеки"Відео

23:17

Представник Росії в ТКГ висловився щодо ініціативи визнання "ЛДНР"Відео

22:55

Вчені назвали головний недолік смарт-годин

22:52

Росія поставила умову для зустрічі лідерів нормандського форматуВідео

22:38

У Парижі завершилися переговори радників нормандської четвірки: всі подробиціВідео

22:08

Єрмак підбив підсумки переговорів у Парижі: наступна зустріч через два тижні

21:57

Туреччина запропонувала перенести переговори ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

21:56

Брак якої речовини загрожує хворобою серця - коментар дієтолога

21:39

З 1 лютого в супермаркетах різко подорожчають пакети: скільки заплатимоВідео

21:21

ЄС інвестує близько 6,5 млрд євро в економіку УкраїниВідео

21:04

"Не підемо на компроміс": НАТО передало Росії свою відповідь на "гарантії безпеки"Відео

20:54

"Єдина Росія" просить Путіна почати поставки озброєння до "ЛДНР"Відео

Реклама
20:37

Подарунок долі і казкове везіння в грошах: названі найвдаліші дні лютого для всіх знаків зодіакуВідео

20:26

Травесті-діва Монро показала, на що чіпляла чоловіків на сайтах знайомств в нульових

20:19

"Ситуація непередбачувана": посольство США просить американців залишати УкраїнуВідео

20:13

Газпром здійснив ще один крок до завершення сертифікації ПП-2

19:52

ПАРЄ визнала повноваження делегації РФ, які оскаржувала Україна

19:40

Maruv запідозрили у вагітності

19:37

США передали Росії письмові відповіді на "гарантії безпеки"Відео

19:30

Попередження владі: чому Британія заговорила про плани КремляПогляд

19:05

Агресія Росії: Чехія передасть Україні 4 тисячі артснарядів

19:04

Як зараз виглядає Пуговка з серіалу Татусеві доньки - 20-річна Катерина Старшова

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти