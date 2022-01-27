Знищити, але без великих витрат: політолог назвав справжню мету Путіна щодо України

Путін хоче знищити Україну, вважає Піонтковський / Фото Reuters

Президент РФ Володимир Путін хоче знищити Україну, але не налаштований на повномасштабне вторгнення і хотів би здійснити свої плани економнішим способом.

Таку думку озвучив російський публіцист і політолог Андрій Піонтковський в ефірі 24 каналу.

За словами політолога, для здійснення своїх планів Путін використовує Мінські домовленості, щоби "легалізувати його військово-терористичний плацдарм – ОРДЛО".

Піонтковський додав, що Путін має намір зробити законними інститутами української держави два військові корпуси, спецслужби, підвали для тортур, приєднавши таким чином Україну до ОРДЛО.

Після того як Путін отримав тверду відмову від української влади щодо визнання ОРДЛО, президент РФ активізував військові дії біля кордонів України.

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"Глава Кремля почав залучати гостру форму шантажу", - пояснив Піонтковський.

При цьому політолог вважає, що Україні не потрібно виходити з Мінських домовленостей. Краще використовувати їх на свою користь.

"Вже двічі Москва "витягувала" Україну в Раду безпеки - в 2020 і 2021 роках – щоби відзвітувати про виконання Мінських домовленостей і кожен раз засідання Ради Безпеки закінчувалося тріумфом української дипломатії, оскільки Москва сама не виконує їх",– зазначив він.

Піонтковський додав, що в України виграшна позиція в інтерпретації Мінських угод.

"У Стокгольмі він (міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, - ред.) впродовж півгодини Сергія Лаврова "розмазував по стіні" через Мінські угоди. Показували, що Москва не виконує базові пункти: припинення вогню, виведення військ, звільнення полонених і допуск ОБСЄ", – нагадав політолог.

Як повідомляв Главред, раніше Піонтковський говорив, що Кремль дуже лякають анонсовані санкції США за вторгнення в Україну. Особливо болючими вони можуть стати для російської верхівки. За словами Піонтковського, мова йде про арешт так званого путінського трильйона - грошей, які належать самому президенту РФ і його близькому оточенню, але які знаходяться в юрисдикції Сполучених Штатів.

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