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Росія відправляє величезну кількість ракет з Санкт-Петербурга в бік України - Yle

18 вересня 2022, 17:55

Відзначається, що Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем з 14 зенітно-ракетних баз.

ракети, ракети РФ
Ракети РФ / Yle, mil.ru

З російського Санкт-Петербурга в бік України переміщається велика кількість зенітних ракет РФ.

Як пише Yle, з міста могло бути вивезено обладнання до зенітно-ракетної системи С-300.

Супутникові зображення, отримані Yle, показують, що мобільні вогневі платформи і ракети зникли з бази на Карельському перешийку недалеко від Санкт-Петербурга.

При цьому про переміщення обладнання раніше публічно не повідомлялося ні в Росії, ні в західних країнах.

Відзначається, що Санкт-Петербург довгий час був оточений захисним кільцем з 14 зенітно-ракетних баз. Зараз кілька з них пустують.

"Згідно знімкам, чотири зенітних бази залишилися без обладнання", - сказав військовий експерт майор у відставці Марко Еклунд.

За його словами, переміщення техніки навряд чи істотно послабило протиповітряну оборону Санкт-Петербурга, оскільки вилучене озброєння є найстарішим, тому воно може більше не знадобитися Росії для оборонних цілей. На війні в Україні РФ використовує навіть старі зенітні ракети через брак сучасної високоточної зброї.

база окупантів

Ймовірно, росіяни вивезли з Санкт-Петербурга обладнання в стару зенітно-ракетну систему С-300.

На одній з баз розряджено дві батареї. Так, були зняті всі 12 ракетних платформ.

Знімки показують, що близько 25 контейнерів з ракетами, які, можливо, містили 100 ракет, були вилучені з однієї з двох батарей, що залишилися.

база окупантів
база окупантів

На ще одній базі зникли не тільки контейнери з ракетами, а й ряд транспортних засобів, які роками стояли просто неба. Можливо, в ракетних контейнерах з майданчика було вивезено до 120 ракет.

Війна Росії проти України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше зробив заяву, згідно з якою Україна не збирається йти на поступки Росії по територіях. Київ побоюється, що в такому випадку війна буде перенесена на майбутнє. Тому Україна має намір повністю відновити свою територіальну цілісність.

Радник Офісу президента Олексій Арестович сказав, що почалася четверта фаза війни Росії проти України. Етап може тривати 2-3 місяці до зими.

За його словами, просування військ не очікується, проте сторони будуть наносити удари по позиціях один одного.

У ГУР Міноборони вважають осінь визначальним періодом на війні. У вересні-жовтні може статися активізація бойових дій. У листопаді інтенсивність боїв повинна знизитися. Навесні наступного року можлива нова гостра фаза війни в Україні.

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