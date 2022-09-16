РФ вдарила ракетами по Кривому Рогу, є влучання/ Reuters, pixabay.com

Російські окупанти у п’ятницю, 16 вересня, вдарили ракетами по Кривому Рогу.

Про це повідомив керівник ВЦА Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram. Він закликав людей залишатися в укриттях і не фіксувати нічого на фото та відео.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь у укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", – написав він.

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Тим часом у соціальних мережах пишуть, що ракетний удар по місту був масованим, і що є влучання.

Ракетні удари РФ по Кривому Рогу

Нагадаємо, російські окупанти уже кілька днів підряд здійснюють ракетні удари по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. 14 вересня вони вдарили по місту сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації. За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста. Обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води.

У той же час через удар по греблі частина міста була підтопленою. Загалом вода добралася до 112 будинків. Людям довелося плавати вулицями міста у човнах, а військові були змушені підірвати частину гідротехнічних споруд нижче за течією, щоб вода зійшла.

Ввечері 15 вересня російські окупаційні війська завдали ще один ракетний удар по Кривому Рогу – другий раз за день і третій за два останні дні. Було два "прильоти" в районі гідротехнічних споруд.

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