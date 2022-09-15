Росія атакує Україну ракетами: окупанти рознесли критичну інфраструктуру Кривого Рогу

Ракетний удар Кривий Ріг / pixabay

Російські окупаційні війська завдали ще один ракетний удар по Кривому Рогу.

Як повідомляє начальник Військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram, другий раз за день і третій - за два останні дні окупанти атакують ракетами.

"Кривий Ріг - ракетний удар. Залишайтеся в укриттях. Нічого не знімайте і не викладайте в соцмережі", - розповів він.

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За його словами, знову два "прольоти" в районі гідротехнічних споруд.

Пізніше глави ОВА Дніпропетровської області Валентин Резніченко повідомив, що окупанти в черговий раз потрапили по гідротехнічних спорудах міста.

"Росіяни знову влучили ракетами по гідротехнічних спорудах. Попередньо, люди не постраждали", - пише Резніченко.

За словами глави ОВА, на місці ударів вже працюють рятувальники і аварійні служби.

Удар по Кривому Рогу

Нагадаємо, 14 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами х-22 з літаків стратегічної авіації.

За даними голови Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентина Резніченка, ворог влучив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста.

Голова ОВА додав, що попередньо, обійшлося без постраждалих, але кілька районів Кривого Рогу залишилися без води. Працюють аварійні служби та рятувальники. Проводиться ліквація наслідків руйнувань.

Рівень води на різних ділянках річки Інгулець піднявся від одного до майже двох метрів.

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