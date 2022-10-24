SpaceX не вимкне Starlink для України навіть при відмові Пентагону платити - Маск

Ілон Маск забезпечить роботу Starlinks в Україні.
SpaceX не відключила б роботу супутникового інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати, заявив американський мільярдер Ілон Маск.
"Перш ніж Пентагон направив відповідь, Я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", - написав він у Twitter.
При цьому в коментарях віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтвердив його слова.
"Дякую Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ти підтвердив мені, що в будь-якому випадку забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми тобі вдячні", - написав міністр.
"Завжди будь ласка!"- відповів йому Маск.
Нагадаємо, раніше Маск зробив скандальну заяву по Криму. Американський мільярдер запропонував Україні сісти за стіл переговорів з Володимиром Путіним і поступитися країні-агресорці Крим.
На цьому Маск не зупинився і вже 6 жовтня зробив нову скандальну заяву. Коментуючи ситуацію в нашій державі, Маск заявив, що нібито "в східних регіонах більшість населення віддає перевагу Росії".
14 жовтня стало відомо, що SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати щомісяця послуги Starlink в Україні.
У листі компанія заявила про те, що не може"надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали протягом невизначеного періоду часу".
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