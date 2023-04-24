Росія може піти в наступ на кількох напрямках - Білий дім

Кірбі додав, що тому США хочуть забезпечити Україну необхідною допомогою.

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Кірбі / ua.depositphotos.com, скріншот

Координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що російські військові з поліпшенням погодних умов можуть піти в наступ на кількох ділянках фронту в Україні.

"Ми знаємо, що навесні, коли погода покращиться, а вона вже починає поліпшуватися, ми можемо очікувати, що росіяни захочуть піти в наступ на деяких ділянках", - йдеться в заяві, передає Голос Америки.

Кірбі додав, що США не знають точно, де і як вони це зроблять. Саме тому США хочуть забезпечити Україну необхідною допомогою.

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"Якщо вони (українці - ред.) приймуть рішення щодо власних наступальних операцій, вони могли б їх провести", - додав Кірбі.

За словами координатора стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США, Збройним силам України потрібні бронетехніка, артилерія, протиповітряна оборона, матеріально-технічне забезпечення.

Він додав, що важлива підтримка військових на полі бою їжею, водою і паливом, що є елементом безперервної роботи. Саме тому для США це теж пріоритет серед військової допомоги Україні.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ. Все вирішиться в останній момент. За словами чиновника, в України є кілька сценаріїв проведення операції.

Журналісти Bloomberg опублікували статтю, в якій йдеться про те, що сили оборони України можуть піти в контрнаступ вже в травні. Ймовірно, ЗСУ будуть атакувати відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб встановити контроль над так званим "сухопутним коридором" агресора Росії в окупований Крим.

В Інституті вивчення війни вважають, що окупант Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, росіяни перекинули сили ВДВ в Бахмут не для оточення міста, а з метою стримування можливої контратаки української армії.

Дивіться відео про те, куди росіяни підуть наступом далі, якщо захоплять Бахмут.

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