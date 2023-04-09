Армія РФ знизила темпи наступів по всій лінії фронту, снарядний голод посилюється - ISW

Наступ РФ на Авдіївку "захлинувся". Крім того, ворог все ще не контролює Мар'їнку попри те, що перетворив місто на руїни.

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Атаки загарбників спрямовані на відволікання та розосередження українських сил, щоб перешкодити початку контрнаступу / Фото 28-а ОМБр імені лицарів Зимового походу

Російська окупаційна армія веде бої по всій лінії фронту, але наступальний потенціал ворога продовжує знижуватися. Армія країни-агресора почала використовувати артилерію, щоб компенсувати свої наступальні можливості на полі бою. Йдеться про погані навички Росії в наведенні на ціль, недостатні можливості наземного нападу та низьку доступність окупантам авіації та території України. Про це йдеться у свіжому зведенні Інституту вивчення війни.

Поточні атаки загарбників спрямовані на відволікання та розосередження українських сил, щоб перешкодити початку контрнаступу.

Аналітики наводять заяву голови Ради резервістів Сухопутних військ України Івана Тимочка від 8 квітня про те, що росіяни ніде не просуваються всерйоз. Крім того, темпи обстрілів у Бахмуті та його околицях на одних ділянках дещо знизилися, а на інших - зовсім зупинилися.

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Офіцер зазначив, що наступ РФ на Авдіївку "захлинувся", і вказав, що ворог все ще не контролює Мар'їнку попри те, що перетворив місто на руїни.

У звіті також йдеться про те, що один з російських військових блогерів стверджував, що темп наступальних операцій уздовж всієї лінії фронту Авдіївка-Донецьк знизився за останню добу, і вказав, що війська РФ намагаються просунутися хоча де-небудь.

Фахівці додають, що окупанти, аби компенсувати ключові недоліки у бойовій спроможності, значною мірою покладають надії на артилерію.

Напередодні колаборант і терорист Олександр Ходаковський повідомив, що командування держави-агресора вирішило припинити щоденну видачу боєприпасів на ділянки фронту, де такі наступальні дії практично не ведуться. Брак артилерії на передовій він частково пов'язав з підготовкою Українського контрнаступу.

У ISW вважають, що заява Ходаковського вказує на те, що російське командування має строго розставити пріоритети в поставках боєприпасів.

Аналітики зазначають, що росіяни за допомогою артилерії застосовують тактику рівняння із землею населених пунктів перед тим, як почати наземні атаки. Таким чином окупанти компенсують необхідність проведення ефективних піхотних атак або завдання авіаударів з використанням дефіцитних високоточних боєприпасів, а також можуть не піддавати свої літаки і пілотів ризику ураження українською ППО.

Як повідомляв Главред, з початку повномасштабного військового вторгнення в Україну російські окупанти утричі зменшили кількість використовуваних снарядів. Як заявив військовий експерт Петро Черник, більшу частину власних снарядів росіяни або вже вистріляли, або ЗСУ підірвали їхні склади з боєприпасами.

У січні військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Роман Світан заявляв, що запаси боєприпасів в арсеналах російських окупантів практично вичерпано. З цього логічно випливає, що вже в найближчі місяці вороги відчують снарядний голод.

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