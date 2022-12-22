Москва не виконує зобов'язання щодо Карабаху: Пашинян різко "наїхав" на РФ

Тристоронню угоду не виконують російські миротворці, підкреслив прем'єр Вірменії.

Нікол Пашинян / Фото: Sputnik Вірменія

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зробив різку заяву про невиконання Росією своєї ролі у врегулюванні Карабахської кризи.

Він заявив про те, що російська миротворча місія в Нагірному Карабасі не виконує свої зобов'язання. Заяву вірменського прем'єра транслювали на News.am.

Він підкреслив, що згідно з шостим пунктом тристоронньої угоди між Вірменією, Азербайджаном і РФ від 2020 року, миротворці повинні забезпечувати безперешкодне пересування.

"На сьогоднішній день це не втілюється в життя. Тристоронню угоду не виконують також миротворці. Звичайно, це пов'язано з діями Азербайджану, але від цього сенс не змінюється, тому що російські миротворці відповідальні за те, щоб не допускати такого беззаконня і, зокрема, утримувати Лачинський коридор", - додав Пашинян.

Як відомо, Вірменія попросила президента Франції Еммануеля Макрона очолити мирні переговори з Азербайджаном.

Нагадаємо, раніше азербайджанськими військовими була взято під контроль висоту Гірхгіза, а також встановлено контроль над висотами Сарибаба і рядом інших уздовж Карабахського хребта Малого Кавказу.

"В рамках операції було знищено кілька бойових позицій вірменських незаконних збройних формувань, завдано удару з повітря по військовій частині в населеному пункті колишнього Агдеринського району. В результаті була знищена і поранена жива сила вірменських незаконних збройних формувань, а також кілька гаубиць Д-3, військові транспортні засоби і безліч боєприпасів", — повідомляє Міноборони Азербайджану.

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