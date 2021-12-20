У Росії пригрозили НАТО війною, якщо Альянс продовжить "наступати на хворі точки" / Фото Reuters

Глава делегації Росії на переговорах у Відні з питань військової безпеки і контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов заявив, що Росія дасть військову відповідь НАТО, якщо Альянс "продовжуватиме наступати на хворі точки".

"Росія дасть військову відповідь, якщо НАТО продовжуватиме наступати на хворі точки", – заявив Гаврилов, повідомляє російське провладне агентство "РИА Новости".

Глава делегації РФ на переговорах у Відні також підкреслив, що наразі у відносинах двох сторін настає "момент істини".

"Розмова повинна бути серйозною, і всі в НАТО прекрасно розуміють, попри всю силу і міць, що необхідно робити конкретні політичні дії, в іншому випадку альтернатива — це військово-технічна і військова відповідь Росії", — сказав Гаврилов.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ у п'ятницю, 17 грудня, опублікувало ініційовані Москвою і передані Вашингтону проєкти російсько-американського договору про гарантії безпеки і угоди про заходи забезпечення безпеки Росії і НАТО. Російська держава очікує початок переговорів зі США щодо проєктів угод.

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У проєктах договорів йдеться про те, що Росія наполягає на виключенні подальшого розширення Альянсу на схід і приєднання України до блоку колективної безпеки заходу. Також Москва і Вашингтон, згідно з пропозицією росіян, не повинні використовувати території інших країн для нападу одне на одного.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв, що Альянс ніколи не піде на компроміс у питаннях безпеки України. Він підкреслив, що Україна є суверенною державою і має право захищати себе відповідно до Статуту ООН. "У неї є право просити допомоги для досягнення цієї мети, і я не розумію, як це загрожує Росії, яка є агресором у цьому конфлікті", - сказав генсек НАТО.

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