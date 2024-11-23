Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

Руслана Заклінська
23 листопада 2024, 16:40
410
Росія зібрала на Курщині 50 тисяч військових, серед яких – північнокорейці, розповів Ллойд Остін.
Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ
Тисячі північнокорейських солдатів незабаром воюватимуть в Україні / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот з відео

Головне:

  • Війська КНДР незабаром візьмуть участь у боях проти України
  • Росія розмістила близько 50 тисяч військових у Курській області
  • РФ постачає КНДР паливо, зенітні ракети та економічну допомогу в обмін на зброю та війська

Північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України. Росія зусередила на Курщині 50 тисяч військових, серед яких – солдати КНДР. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Le Monde.

"Зважаючи на те, чого навчалися (війська КНДР - Главред) та як вони були інтегровані до російських формувань, я повністю очікую, що незабаром вони візьмуть участь у бойових діях", - сказав Остін.

відео дня

Водночас очільник Міноборони США зазначив, що поки не отримував підтверджень безпосередньої участі північнокорейських солдатів у боях. Уряд Південної Кореї повідомляє, що Росія постачає КНДР паливо, зенітні ракети та економічну допомогу в обмін на військовий контингент.

За даними Києва, Росія зосередила близько 50 тисяч військових у Курській області, серед яких кілька тисяч — це північнокорейські солдати. Ці сили мають на меті відновити контроль над районами, втраченими внаслідок успішного наступу ЗСУ.

Що РФ дає КНДР в обмін війська

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що з березня 2024 року Росія передала Північній Кореї понад 1 мільйон барелів нафти. Це є частиною угоди, за якою Москва отримує від Пхеньяна зброю і військовослужбовців для підтримки війни проти України.

"Упродовж березня – листопада північнокорейські танкери виконали 43 рейси з російського порту "Східний" до КНДР" - повідомив Коваленко.

За його словами, Пхеньян активно накопичує ресурси для загострення на Корейському півострові. Коваленко наголосив, що лідер КНДР Кім Чен Ин має на меті використати війну в Україні як "тренувальний майданчик" для своїх військових.

"Кім планує прогнати через війну рф проти України тисячі військових КНДР, і отримати боєздатні одиниці, зокрема з досвідом роботи на ударних БПЛА та FPV, для подальших провокацій проти Південної Кореї. Кім готується - це очевидно", - додав він.

Хто такий Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Війська КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, у Маріуполі, окупованому російськими військами, зафіксували присутність північнокорейських військових, переодягнених у російську форму, повідомили у CNN. Також їх помітили на Харківському напрямку.

Проте ввечері 22 листопада ОТУ "Харків" спростувало інформацію про нібито присутність північнокорейських військових у регіоні. У заяві, опублікованій на їхній офіційній сторінці, зазначено, що ці чутки поширилися через некоректний коментар особи, яка не є уповноваженим представником угруповання.

Як повідомляв Главред, унаслідок удару Storm Shadow по Мар’їно Курської області 20 листопада могли загинути генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук, 18 військових і офіцери КНДР. Також поранено трьох північнокорейців, серед них – двоє офіцерів і перекладачка.

Читайте також:

Хто такий Ллойд Остін?

Ллойд Остін – американський воєначальник, генерал армії США, міністр оборони США з 21 січня 2021 року. Учасник війн в Афганістані та Іраку, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

КНДР Ллойд Остін війна Росії та України Андрій Коваленко війська КНДР в Україні
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

18:16Україна
В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

17:58Україна
Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:50Україна
Реклама

Популярне

Більше
Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Країна під атакою потужної магнітної бурі: коли "влупить" ще одна

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Потужна негода насувається на Україну: у яких регіонах оголосили штормове попередження

Останні новини

18:16

"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

17:58

В окупантів "горять" дедлайни: Зеленський розкрив наміри Кремля щодо Курщини

17:50

Хоче українські метали: Трамп може домовитись про "вигідну" мирну угоду - Bild

17:39

"З’явився ступор": Залужний шокував прогнозом "потужного прориву" РФ

17:28

"Путін не зупиниться": соратник Трампа розкритикував ідею мирних переговорів з РФ

Бронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українцівБронювання по-новому, тисяча Зеленського і подорожчання продуктів: що змінюється з 1 грудня для українців
16:55

Чи можна займатися прибиранням цього дня: суворі прикмети 24 листопада

16:47

Знущається: у мережі обговорюють, як Гаррі ставиться до Меган Маркл

16:40

Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

16:38

Чому пляшки для вина мають увігнуте дно: експерти розкрили давню таємницю

Реклама
16:00

Хто найімовірніше отруїв Ющенка: розвідка США нарешті розсекретила документ

15:56

РФ тестує ракету "Кедр": існує загроза повторного удару по Україні - експерт

15:17

Достатньо добрі перспективи: експерт порадував, що відключень світла стане менше

15:02

Як "скинути" пару кілограмів: стиліст назвала речі, які роблять фігуру стрункішою

15:02

Чому набирається вага взимку і що з цим робити: Марина Боржемська розкрила секрет

14:36

Україну накриє потепління: синоптикиня назвала дату

14:17

Невже через хворобу: поведінка Путіна здивувала журналістів - що помітили в Bild

14:17

Який вигляд має співачка Катя Chilly: куди вона зникла

14:02

Де заховався собака: лише одиниці знайдуть його серед овець за 5 секунд

14:00

Мінус солдати КНДР та генерал: зʼявились подробиці удару ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуація на ЗАЕС - небезпечна : міністр енергетики попереджає про загрозу

Реклама
13:33

Роздав найцінніше: як Путін подякував корейцям за участь у війні - аналітики здивували

13:30

Путін піде ва-банк, коли буде загнаний у кут: Лакійчук - про загрозу ядерного удару РФ

12:48

Армія РФ готується до нового наступу: партизани назвали ймовірний напрямок

12:36

Що можна і що заборонено носити дівчатам невисокого зросту: топ-10 правилВідео

12:26

Злетить у ціні через попит: експерт сказав, яким буде курс долара в грудні

12:22

Деякі відстрочки від мобілізації втрачають чинність 28 лютого - постанова Кабміну

11:46

Ціни на продукти в грудні: чи варто очікувати подорожчання товарів перед святами

11:37

"РФ накриють одразу 2 кризи": заморозки війни не буде, США запустять інший план – ЗагороднійВідео

11:34

Висунули одразу дві жорсткі умови: поляки знову почали забастовку на кордоні

11:10

Дружина Остапчука похвалилася коштовним подарунком

10:52

Ніхто не здогадається, що вони родом з СРСР: як переробити старі ялинкові іграшкиВідео

10:44

В Україні різко зросла ціна на популярний овоч: скільки коштує зараз кілограм

09:58

Прилетіло в районі порту: у Бердянську прогримів сильний вибух

09:50

Небезпечні маневри військ КНДР на Харківщині: в ЗСУ прокоментували ситуацію

09:41

Що вдягати високим дівчатам: 6 базових правил для розкішного виглядуВідео

09:41

Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

Як Путін вбивав своїх супротивників: у США розсекретили важливий документ

08:42

РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник": аналітики назвали цілі ворога

07:43

Армія РФ просунулася біля 5 населених пунктів Донеччини: у DeepState розповіли деталі

06:10

Ордер на ареш Нетаньягу: що трапилосьПогляд

Реклама
05:43

Гороскоп на завтра 24 листопада: Дівам - несподіваний дохід, Козерогам - велика удача

05:00

Яке сьогодні свято 23 листопада 2024 року: чому не можна вирушати у далеку дорогу

04:25

Треба знайти 6 відмінностей за 12 секунд: впорається лише людина із "зором орла"

04:02

Таємна дочка Путіна: спливли нові дані про позашлюбну дитину диктатора РФ

03:30

"2025 рік буде поворотним": експерт назвав 4 сценарії закінчення війни в УкраїніВідео

03:05

Чим витирати пил, щоб він менше сідав: геніальний лайфхак для прибирання з TikTok

02:20

Говоритиме особисто з Путіним: хто стане переговірником щодо України від СШАВідео

02:00

Просто та ефективно: як очистити пригорілі каструлі – цікавий лайфхак

01:36

У ГУР назвали головну мету окупантів до кінця зими

00:44

Меркель розповіла, як Путін зачарував Трампа

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Усе про шоу-бізнесНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти