Війська КНДР скоро воюватимуть проти України: очільник Пентагону розкрив план РФ

Росія зібрала на Курщині 50 тисяч військових, серед яких – північнокорейці, розповів Ллойд Остін.

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Тисячі північнокорейських солдатів незабаром воюватимуть в Україні / Колаж: Главред, фото: kcna.kp, 199 навчальний центр Десантно-штурмових військ ЗС України, скріншот з відео

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Війська КНДР незабаром візьмуть участь у боях проти України

Росія розмістила близько 50 тисяч військових у Курській області

РФ постачає КНДР паливо, зенітні ракети та економічну допомогу в обмін на зброю та війська

Північнокорейські війська, які прибули до Росії, найближчим часом долучаться до бойових дій проти України. Росія зусередила на Курщині 50 тисяч військових, серед яких – солдати КНДР. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, пише Le Monde.

"Зважаючи на те, чого навчалися (війська КНДР - Главред) та як вони були інтегровані до російських формувань, я повністю очікую, що незабаром вони візьмуть участь у бойових діях", - сказав Остін. відео дня

Водночас очільник Міноборони США зазначив, що поки не отримував підтверджень безпосередньої участі північнокорейських солдатів у боях. Уряд Південної Кореї повідомляє, що Росія постачає КНДР паливо, зенітні ракети та економічну допомогу в обмін на військовий контингент.

За даними Києва, Росія зосередила близько 50 тисяч військових у Курській області, серед яких кілька тисяч — це північнокорейські солдати. Ці сили мають на меті відновити контроль над районами, втраченими внаслідок успішного наступу ЗСУ.

Що РФ дає КНДР в обмін війська

Керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко розповів, що з березня 2024 року Росія передала Північній Кореї понад 1 мільйон барелів нафти. Це є частиною угоди, за якою Москва отримує від Пхеньяна зброю і військовослужбовців для підтримки війни проти України.

"Упродовж березня – листопада північнокорейські танкери виконали 43 рейси з російського порту "Східний" до КНДР" - повідомив Коваленко.

За його словами, Пхеньян активно накопичує ресурси для загострення на Корейському півострові. Коваленко наголосив, що лідер КНДР Кім Чен Ин має на меті використати війну в Україні як "тренувальний майданчик" для своїх військових.

"Кім планує прогнати через війну рф проти України тисячі військових КНДР, і отримати боєздатні одиниці, зокрема з досвідом роботи на ударних БПЛА та FPV, для подальших провокацій проти Південної Кореї. Кім готується - це очевидно", - додав він.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Війська КНДР у війні проти України - останні новини

Нагадаємо, у Маріуполі, окупованому російськими військами, зафіксували присутність північнокорейських військових, переодягнених у російську форму, повідомили у CNN. Також їх помітили на Харківському напрямку.

Проте ввечері 22 листопада ОТУ "Харків" спростувало інформацію про нібито присутність північнокорейських військових у регіоні. У заяві, опублікованій на їхній офіційній сторінці, зазначено, що ці чутки поширилися через некоректний коментар особи, яка не є уповноваженим представником угруповання.

Як повідомляв Главред, унаслідок удару Storm Shadow по Мар’їно Курської області 20 листопада могли загинути генерал-лейтенант РФ Валерій Солодчук, 18 військових і офіцери КНДР. Також поранено трьох північнокорейців, серед них – двоє офіцерів і перекладачка.

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