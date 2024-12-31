Два-три есмінці зроблять залп по Росії: експерт про сценарій війни РФ з НАТО

2025 рік може стати роком дуже неприємних сюрпризів для російської армії, вважає експерт Огризко.

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Огризко прокоментував ймовірність війни НАТО та РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, 22-я ОМБР

Що сказав Огризко:

Росія не має чим воювати з країнами НАТО

Крім ядерної зброї, у Росії вже нічого не залишилося

Наступного року РФ можуть чекати неочікувані операції

Все частіше рупори Кремля роблять гучні заяви про те, що начебто Росія готується до війни з НАТО в найближчі десять років.

Дипломат, керівник Центру досліджень Росії, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко в інтерв’ю Главреду відповів на запитання, чи можуть країни Заходу просто відтягувати момент початку цієї війни за рахунок України, аби виграти час на підготовку.

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Коментуючи запитання ймовірної війни НАТО та РФ, експерт поставив логічне запитання - а чим Росія буде воювати з країнами НАТО, якщо вона не може перемогти країну, яка на момент повномасштабного вторгнення була голою й босою у військовому сенсі?

Витрати НАТО на оборону / Инфографика: Главред

"Два-три натівські есмінці зроблять залп по території Росії – і від неї нічого не залишиться. Яка війна з НАТО? Це фантазії, блеф і шантаж, якими росіяни лякають Захід", - каже дипломат.

А тим часом, як звертає увагу Володимир Огризко, на Заході лякаються і кажуть, що на них можуть напасти.

"Господи, але ж, крім ядерної зброї, у Росії вже нічого не залишилося! Та й не відомо, наскільки її ядерна зброя є ефективною. До того ж ніхто навіть із найбільш очманілих у Кремлі ніколи не дасть Путіну натиснути цю кнопку, бо це буде означати кінець для них особисто. Тому, коли говорять про війну Росії проти НАТО, це настільки наївно і глупо, що не можна сприймати хоч трохи серйозно", - вважає експерт.

Окрім цього, Огризко сумнівається, що Захід боїться війни з Росією.

"Там є тверезо мислячі аналітики, які прекрасно бачать, якою є російська армія, і що вона вже нічого не може зробити, якщо РФ уже імпортує північнокорейських вояків, що гинуть на Курщині", - каже Огризко.

З точки зору військових розрахунків, як вказує керівник Центру досліджень Росії, у Росії просто немає потенціалу для війни з НАТО.

"Тим більше, Україна тримається і буде триматися. І чомусь мені здається, що 2025 рік може стати роком дуже неприємних сюрпризів для російської армії. Причому на її власній території", - підсумував Огризко.

Війна Росії та НАТО - що відомо

Як повідомляв Главред, нещодавно ЗМІ дізналися про підготовку Альянсу до агресії РФ. Кремль може вдатися до нових гібридних атак проти Заходу, вважають журналісти.

Також стало відомо, що РФ відпрацювала напад на країни НАТО. Москва, ймовірно, прагнутиме вийти до кордонів Туркуського договору 1743 року, стверджує фінське видання.

Окрім цього, про загрозу нападу РФ попередив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. За його словами, НАТО має готуватися до відбиття атак. Водночас він попередив, що всі ворожі нападки агресора можуть спровокувати запуск 5-ї статті Альянсу.

Більше заяв Огризка:

Хто такий Володимир Огризко Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996). У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка . 1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України. У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. 18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну. 17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року. У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній. З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда". З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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