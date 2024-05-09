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Російському послу у Варшаві зробили "приємний" подарунок до 9 травня

Яна Ставська
9 травня 2024, 16:05
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Дипломатам Росії нагадали, що їхня країна досі вчиняє кривавий злочин проти України.
Російському послу у Варшаві зробили
Андрєєву вдалося прорватися до памʼятника радянським солдатам / Колаж Главреда. Фото: tvn24.pl, Reddit

Російського посла у Варшаві Сергія Андрєєва, який прийшов з квітами до меморіалу радянським солдатам, зустріли зі штучною кровʼю, кістками і протестами.

Як повідомляють ЗМІ, напередодні візиту Андрєєва на території меморіалу невідомі розлили червону рідину і порозкидали кістки.

Фото з написом: "Тепер посол буде йти по крові і кістках українців" опублікували анонімно на платформі Reddit.

відео дня

Уже вдень біля меморіалу зібралася сотня людей з протестом проти нападу Росії на Україну. Молоді дівчата у білих футболках і сукнях та червоною фарбою і написами українських міст на одязі заблокували одну з прилеглих доріг. Дехто з протестувальниць тримав світлини полеглих українців.

Тим не менше це не зупинило російських дипломатів від фотосесій з вінками і георгіївськими стрічками біля меморіалу. Саму територію оточили польські правоохоронці через інциденти у 2023 році, коли демонстранти не допустили Андрєєва до памʼятника.

9 травня – що готує Росія проти України

Цього дня Путін та його оточення вже традиційно збирає військовий парад у Москві, а у низці російських міст проходять пропагандистські акції на честь радянських військ, які окупували Україну, Польщу та інші країни у період Другої світової.

Але останніми роками масштаби публічного святкування стали помітно скромнішими через повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Наприклад, минулого року Путіну критично не вистачало на параді військової техніки. Крім того, у російських еліт зросла параноя можливих замахів з боку українських спецслужб.

Хто святкує 9 травня?

До 2014 року - збройного нападу Росії на Україну - українське суспільство разом з іншим країнами колишнього СРСР відзначала День Перемоги 9 травня.

Втім, це неправильна дата закінчення Другої світової, якою послуговувався комуністичний режим, а нині - кремлівська пропаганда. Вже під час повномасштабного вторгнення Україна відмовилася від радянсько-російського наративу і відзначає День памʼяті і примирення 8 травня.

9 травня у Росії вважається сакральною датою перемоги СРСР над "фашистами". Сучасна кремлівська пропаганда використала це свято проти України та українців, яких теж називає "фашистами".

Крім того, РФ не визнає співпрацю СРСР з гітлерівською Німеччиною у перші роки її агресії проти сусідніх держав і узгодженого режимами поділу Польщі.

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