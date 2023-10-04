Російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком – розвідка Британії

Для окупантів втрата такого літака є непересічною подією. У британській розвідці кажуть, що це може бути всього 5-й літак такого типу, який втратили загарбники.

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Російська ППО ймовірно збила свій же літак Су-35 під Токмаком/ колаж: Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

Розвідка Міноборони Великої Британії вважає, що російський винищувач Су-35 над Токмаком у кінці вересня збили самі ж окупанти. Про такі висновки повідомляється у звіті британської розвідки від 4 жовтня.

На думку експертів, російські сили протиповітряної оборони 28 вересня самі збили літак окупантів Су-35 над Токмаком у Запорізької області. Зазначається, що втрата такого повітряного судна є непересічною подією, адже це найпередовіша модель російських бойових літаків. У британській розвідці кажуть, що втрата Су-35 наприкінці вересня можливо є всього п’ятою втратою такого літака для окупантів.

Також у розвідці Міноборони Великої Британії звернули увагу, що Токмак є серйозно укріпленим місцем, там окупанти часто розташовують основний командний пункт цієї ділянки фронту. Місто розташоване всього за 20 кілометрів від лінії фронту.

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"Такі командні пункти зазвичай захищають спеціально визначеними для цього системами ППО малої і середньої дальності. Їх майже точно тримають у стані дуже високої готовності, оскільки Україна продовжує завдавати ефективних ударів в глибині тилу противника по подібних цілях", – йдеться у звіті британської розвідки.

Знищення російських літаків

Наприкінці серпня повідомлялося, що Україна знищила або пошкодила 24 російські літаки в РФ Криму та Білорусі. Україна могла здійснити щонайменше дев'ять успішних атак по авіабазах Росії, тимчасово окупованому Криму та Білорусі, знищивши при цьому 24 літаки, зазначалося у ЗМІ.

Нагадаємо, у вересні під Москвою диверсанти підірвали 2 літаки і гелікоптер. Невідомі особи заклали вибухівку і підірвали літаки АН-148 та ІЛ-20, які відносяться до 354 авіаполку спеціального призначення, і вертоліт МІ-28Н. Після диверсії серед військового керівництва російської окупаційної армії почалася істерика, адже на цьому аеродромі також базуються урядові літаки, так звані "літаки судного дня" і спеціальні літаки (літаки-розвідники).

Розвідка Великої Британії зазначала, що з початку повномасштабного вторгнення РФ у боях втратила 90 літаків. Країна-агресор зазнає колосальних втрат на полі бою.

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