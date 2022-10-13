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Росія вся повзе по швах, як старий жупан: у фільмі "Киянка" 1958 року знайшли пророцтво для РФ

13 жовтня 2022, 19:54

У стрічці є фрагмент, де один з кіногероїв говорить іншому про те, що Російська імперія розпалася.

Розпад Росії, карта росії
У фільмі "Киянка" 1958 року знайшли пророцтво для РФ / ua.depositphotos.com

У 1958 році режисер Тимофій Левчук у Київській кіностудії імені Довженка зняв фільм "Киянка", у якому користувачі мережі побачили пророчий момент. У стрічці є фрагмент, де один з кіногероїв говорить іншому про те, що Російська імперія розпалася, а Бессарабія, Дон та Кубань увійшли до складу України. Шматочок відео зі старого фільму опублікував український телеведучий та актор Юрій Горбунов в Instagram.

"Російська імперія розпалася. Це факт. Вся повзе по швах, як старий жупан. Росії кінець! Дай Бог, якщо залишиться хоч Московське князівство. А наша вільна Україна розкинеться від Дунаю до верхів'їв Дніпра, від Карпат до Каспійського моря. Бессарабія, Дон, Кубань увійдуть до складу нашої держави!" - говорить персонаж.

Користувачі мережі почали активно коментувати епізод із фільму: "Вау, щось знали ще тоді", "Як влучно помічено. Це пророчі слова", "Ці слова, як бальзам на душу. Так і повинно бути", "Дядько правильно говорить", "Таке відчуття, що фільм сьогодні знімали".

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна звільнить усі свої території від російських загарбників. У той же час на країну-агресорку Росію чекає досить сумна для неї доля – у майбутньому ця держава розпадеться.

Окрім того, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що після усунення або смерті Володимира Путіна на чолі Росії з'явиться політик, який спробує витягнути державу з прірви. Москва припинить вести війну проти України, проте жага реваншу ще залишиться на певний час. За його словами, на Російську Федерацію очікує розпад з парадом суверенітетів вже за 5 років.

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