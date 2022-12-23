Поранення серйозне: Рогозіна терміново перевозять до Москви після вибуху в Донецьку

Колишнього главу Роскосмосу Дмитра Рогозіна, який отримав серйозне поранення в Донецьку, перевезуть до Москви, де буде прийматися рішення про операцію.
Про це повідомив журналістам помічник Рогозіна. Він пояснив, що колишньому главі Роскосмосу необхідна операція, яка може бути зроблена тільки в столиці РФ.
"Лікарі в Донецьку і Ростові-на-Дону не наважилися робити операцію, враховуючи її складність. Після транспортування до Москви рішення про необхідну медичну допомогу буде приймати консиліум лікарів", - повідомив він.
Нагадаємо, що Рогозін був поранений в хребет осколком міни. Разом з ним був також поранений голова уряду ДНР Віталій Хоценко.
У своєму телеграм-каналі екс-глава "Роскосмосу" повідомив, що сталося кілька високоточних влучень в тому числі в готель, де він перебував з Хоценко.
Раніше Рогозін написав, що при обстрілі загинув його помічник.
Поранення Рогозіна в результаті вибуху
Раніше стало відомо про те, що в тимчасово окупованому Донецьку ввечері 21 грудня прогримів вибух в ресторані "Шеш-Беш" , де відзначав день народження колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін.
Удар по готелю було завдано близько восьмої години вечора.
Колишній глава Роскосмосу отримав осколкове поранення м'яких тканин голови, проникаюче осколкове поранення сідниць, а також проникаюче осколкове поранення лівого стегна.
"Приліт" стався через 10 хвилин після того, як в ресторані з'явився так званий "глава уряду ДНР" Віталій Хоценко.
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