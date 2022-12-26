Удар двома ракетами: подробиці атаки на авіабазу РФ в Енгельсі

Російські засоби протиповітряної оборони збили не сам безпілотник, а одну з випущених ним ракет.

На авіабазі РФ в Енгельсі прогриміли нові вибухи / Вікіпедія

Стали відомі подробиці нової атаки на російську авіабазу в Енгельсі Саратовської області, звідки здійснюють вильоти стратегічні бомбардувальники РФ, що завдають ударів по мирних містах України.

Незважаючи на заяви офіційних осіб РФ про те, що нібито в результаті атаки пошкоджень на землі немає, Німецька хвиля наводить протилежні дані.

Видання посилається на інформацію українського військового блогера Романа Бочкали, який пише, що російські засоби протиповітряної оборони збили не сам безпілотник, а одну з випущених ним ракет.

"В результаті ракетної атаки БПЛА за місцем дислокації 6950-ї авіабази (в/ч 06987 м.Енгельс Саратовської обл. РФ) уражено пункт управління базою. БПЛА випустив 2 ракети, одна з яких була збита системою ППО, а друга уразила ціль", - цитує видання повідомлення блогера.

Відзначимо, що раніше в РФ заявили про те, що при підльоті до військового аеродрому Енгельс Саратовської області збитий український безпілотний літальний апарат (БПЛА), в результаті падіння його уламків загинули "три російських військовослужбовців технічного складу, які перебували на аеродромі".

У свою чергу Telegram-канал Baza передає, що, крім загибелі трьох військових, ще чотири людини були госпіталізовані, площа пожежі склала 120 квадратних метрів. Інформації про поранених з офіційних джерел поки не надходило.

Вибухи на авіабазі Енгельс

Нагадаємо, в ніч на 26 грудня російському місті Енгельс на стратегічному аеродромі прогриміли два вибухи. У Мережі пишуть про загиблих і про пошкоджені літаки.

Російські Telegram-канали повідомляють, що в результаті атаки на аеродром в Енгельсі загинули 3 людини, ще 4 - отримали поранення. Також були пошкоджені літаки.

Два вибухи один за одним пролунали о 01:35 ночі за київським часом. До вибухів і спалаху було чути звук, схожий на звук прольоту ракети або реактивного літака. У Мережі з'явилися відео з камер відеоспостереження.

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