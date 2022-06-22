Війська Росії стратили фотографа Макса Левіна під Києвом - Репортери без кордонів

Макс Левін / Telegram

У міжнародній неурядовій організації Репортери без кордонів вважають, що українського фотографа і журналіста Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова стратили під Києвом солдати з Росії. Ймовірно, окупанти вбили журналістів після допитів і тортур.

Репортери без кордонів опублікували матеріал-розслідування, в якому йдеться про те, що після поїздки двох слідчих в Україну, що тривала з 23 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації, оприлюднено звіт з відомостями і доказами. У ньому зазначено, що Левіна і його друга та охоронця Чернишова стратили російські окупанти в лісі під Києвом. Можливо, щодо журналістів застосовувалися допити і тортури.

Тіла Левіна та Чернишова знайшли 1 квітня в лісі поблизу села Мощун, яке знаходиться в 20 кілометрах на північ від Києва. В організації вважають, що їх вбили 13 березня.

Глава слідчого відділу Репортерів без кордонів (RSF) Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював з Левіним на Донбасі наприкінці лютого, більше тижня працювали над збором доказів і встановленням обставин смерті Левіна.

Фроже та Шовель дійшли до висновку, згідно з яким Левіна та Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти військ РФ переконливі.

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У RSF розповіли, що 10 березня Левін втратив свій безпілотник в лісі біля Мощуна. Він збирався отримати кадри військового вторгнення РФ у цей район.

Коли за 3 дні фотограф повернувся до цих лісів, частину лісу вже контролювали росіяни. Місцевість була під контролем ворожих військ, проте Левін прагнув повернути свій безпілотник. Він був переконаний у тому, що безпілотник зафіксував дуже важливі фотознімки, але повернути їх не вдалося.

Представники Репортерів без кордонів приїхали до України 24 травня – майже за 2 місяці після звільнення Київської області від російських окупантів. Але місцевість все ще становила небезпеку – загарбники залишили після себе пастки і вибухові пристрої. Там ще відчувається запах гару, житлові будинки зруйновані, нечисленні жителі травмовані, а земля усипана уламками ворожої бронетехніки.

RSF у супроводі співробітників українських спецслужб вдалося встановити місце злочину. Обвуглений автомобіль Форд Маверік, який належав Левіну, знаходився ще там.

Спалений автомобіль Макса Левіна під Мощуном, 28.05.2022 / Патрік Шовель, RSF

На місці злочину фахівці виявили декілька куль і документи, що підтверджують особу Чернишова, і встановили 14 куль в автомобілі журналіста.

Одну з куль RSF змогли знайти в згорілому авто Левіна / Флоран Марсі, RSF

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Журналісти знайшли декілька предметів з можливими слідами ДНК, які можуть вказувати на присутність військових РФ дуже близько від місця вбивства Левіна і Чернишова. Предмети були ідентифіковані, деякі з них вилучили.

Далі, вже на останньому етапі пошуку з ініціативи RSF, за допомогою металошукачів було знайдено кулю, яка, ймовірно, потрапила в Левіна.

Кулю і гільзу виявили на землі в локації, де раніше знайшли тіло Левіна, 30.05.2022 / Патрік Шовель, RSF

Репортери без кордонів не можуть відповісти на всі питання, але висунули дві гіпотези розвитку подій. Вони сподіваються, що одного разу можна буде встановити осіб, які скоїли це подвійне вбивство.

В організації вважають, що докази вказують на загибель журналістів Левіна і Чернишова в результаті страти, якій міг передувати допит.

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"Аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень, і вилучених речових доказів, чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть тортури", - сказав генеральний секретар Організації Крістоф Делуар.

Делуар додав, що Макс Левін і його друг Олексій Чернишов віддали життя за боротьбу і достовірну інформацію. RSF буде боротися за те, щоб встановить і знайти тих, хто стратив журналістів.

Представників Репортерів без кордонів прийняли заступник генпрокурора України, керівник відділу розслідувань злочинів проти ЗМІ та керівник прокуратури Київської області.

Французького журналіста Арно Фродже у Києві офіційно допитали СБУ в якості свідка події ще 1 червня. RSF передали Києву 9 доказів, які їм вдалося зібрати на місцях, і декілька десятків фотографій авторства Патріка Шовеля з місця злочину.