Війська Росії стратили фотографа Макса Левіна під Києвом - Репортери без кордонів

Репортери без кордонів оприлюднили звіт з доказами страти росіянами Макса Левіна та Олексія Чернишова.
У міжнародній неурядовій організації Репортери без кордонів вважають, що українського фотографа і журналіста Макса Левіна та його друга солдата Олексія Чернишова стратили під Києвом солдати з Росії. Ймовірно, окупанти вбили журналістів після допитів і тортур.
Репортери без кордонів опублікували матеріал-розслідування, в якому йдеться про те, що після поїздки двох слідчих в Україну, що тривала з 23 травня по 3 червня з метою розслідування смерті Макса Левіна під час окупації, оприлюднено звіт з відомостями і доказами. У ньому зазначено, що Левіна і його друга та охоронця Чернишова стратили російські окупанти в лісі під Києвом. Можливо, щодо журналістів застосовувалися допити і тортури.
Тіла Левіна та Чернишова знайшли 1 квітня в лісі поблизу села Мощун, яке знаходиться в 20 кілометрах на північ від Києва. В організації вважають, що їх вбили 13 березня.
Глава слідчого відділу Репортерів без кордонів (RSF) Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював з Левіним на Донбасі наприкінці лютого, більше тижня працювали над збором доказів і встановленням обставин смерті Левіна.
Фроже та Шовель дійшли до висновку, згідно з яким Левіна та Чернишова холоднокровно стратили. Докази проти військ РФ переконливі.
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У RSF розповіли, що 10 березня Левін втратив свій безпілотник в лісі біля Мощуна. Він збирався отримати кадри військового вторгнення РФ у цей район.
Коли за 3 дні фотограф повернувся до цих лісів, частину лісу вже контролювали росіяни. Місцевість була під контролем ворожих військ, проте Левін прагнув повернути свій безпілотник. Він був переконаний у тому, що безпілотник зафіксував дуже важливі фотознімки, але повернути їх не вдалося.
Представники Репортерів без кордонів приїхали до України 24 травня – майже за 2 місяці після звільнення Київської області від російських окупантів. Але місцевість все ще становила небезпеку – загарбники залишили після себе пастки і вибухові пристрої. Там ще відчувається запах гару, житлові будинки зруйновані, нечисленні жителі травмовані, а земля усипана уламками ворожої бронетехніки.
RSF у супроводі співробітників українських спецслужб вдалося встановити місце злочину. Обвуглений автомобіль Форд Маверік, який належав Левіну, знаходився ще там.
На місці злочину фахівці виявили декілька куль і документи, що підтверджують особу Чернишова, і встановили 14 куль в автомобілі журналіста.
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Журналісти знайшли декілька предметів з можливими слідами ДНК, які можуть вказувати на присутність військових РФ дуже близько від місця вбивства Левіна і Чернишова. Предмети були ідентифіковані, деякі з них вилучили.
Далі, вже на останньому етапі пошуку з ініціативи RSF, за допомогою металошукачів було знайдено кулю, яка, ймовірно, потрапила в Левіна.
Репортери без кордонів не можуть відповісти на всі питання, але висунули дві гіпотези розвитку подій. Вони сподіваються, що одного разу можна буде встановити осіб, які скоїли це подвійне вбивство.
В організації вважають, що докази вказують на загибель журналістів Левіна і Чернишова в результаті страти, якій міг передувати допит.
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"Аналіз фотографій з місця злочину, зроблених на місці спостережень, і вилучених речових доказів, чітко вказують на страту, якій, можливо, передував допит або навіть тортури", - сказав генеральний секретар Організації Крістоф Делуар.
Делуар додав, що Макс Левін і його друг Олексій Чернишов віддали життя за боротьбу і достовірну інформацію. RSF буде боротися за те, щоб встановить і знайти тих, хто стратив журналістів.
Представників Репортерів без кордонів прийняли заступник генпрокурора України, керівник відділу розслідувань злочинів проти ЗМІ та керівник прокуратури Київської області.
Французького журналіста Арно Фродже у Києві офіційно допитали СБУ в якості свідка події ще 1 червня. RSF передали Києву 9 доказів, які їм вдалося зібрати на місцях, і декілька десятків фотографій авторства Патріка Шовеля з місця злочину.