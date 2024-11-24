РФ за 3 місяці виробляє стільки зброї, як ЄС за рік - Пісторіус

Росія веде гібридну війну з дезінформацією та фейковими новинами.

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Виробництво зброї в РФ / колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Міноборони РФ

Головне із заяви німецького міністра:

Путін перевів економіку на військові рейки

Європа стикається з загрозою з боку РФ

Німеччина має більше інвестувати у свій військовий потенціал

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін повністю перевів свою економіку на військові рейки. Тому РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь ЄС за один рік. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, передає Spiegel.

За його словами, агресивна війна, яку Росія веде проти України, більше не є регіональною, адже Європа стикається з довгостроковою загрозою з боку агресора.

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"У своїй промові наприкінці жовтня Путін говорив про "серйозну, непримиренну боротьбу за новий світовий порядок", – зауважив Пісторіус.

Він наголосив, що російський диктатор уже бачить себе переможцем у війні проти України. Водночас Пісторіус додав, що повним ходом Росія веде гібридну війну з дезінформацією та фейковими новинами.

"Наша безпека – тендітний актив. Німеччина має прискоритися та інвестувати більше у свій військовий потенціал", – сказав німецький міністр.

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, Північна Корея надала Росії війська для війни проти України. У відповідь Москва постачала КНДР нафту, ракети та засоби протиповітряної оборони.

У Німеччині стартувала масштабна підготовка до потенційного конфлікту з Росією, який, як стверджують експерти, може справити на країну більш значний вплив, ніж війна в Україні.

Крім того, за 1000 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну війська РФ зазнали значних змін. За цей час кількість загиблих та поранених військових склала понад 700 тисяч осіб.

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Хто такий Борис Пісторіус? Борис Пісторіус — німецький політик Соціал-демократичної партії, Федеральний міністр оборони з 19 січня 2023 року. З листопада 2006 року до лютого 2013 року — бургомістр Оснабрюка, а з лютого 2013 до січня 2023 року — міністр внутрішніх справ і спорту Нижньої Саксонії. З листопада 2017 року — член парламенту землі Нижня Саксонія, пише Вікіпедія.

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