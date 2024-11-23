Невже через хворобу: поведінка Путіна здивувала журналістів - що помітили в Bild

Під час звернення увечері 21 листопада Путін поводив себе доволі дивно.

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Путін здивував поведінкою журналістів під час звернення / Defense Express, сайт Кремля

Про що йдеться:

Путін записав звернення, під час якого абсолютно не рухав руками чи пальцями

Звернення диктатора могли змонтувати так, щоб приховати його хвилювання чи хворобу

Журналісти звернули увагу на незвичайну поведінку Володимира Путіна під час його виступу щодо удару ракетою "Орєшнік" по Дніпру. Про це повідомляє видання Bild.

Ракетний комплекс з балістичною ракетою "Кедр" / Инфографика Главред

Увечері 21 листопада Путін записав відеозвернення, в якому заявив, що місто Дніпро було атаковане новітньою ракетою середньої дальності "Орєшнік". Його промова тривала 7 хвилин і 45 секунд.

відео дня

Протягом усього виступу Путін не рухав руками чи пальцями, які залишалися нерухомо лежати на столі, що помітно відрізняється від його звичної манери жестикулювати під час публічних звернень.

"Можливо, цього разу йдеться про відеомонтаж, коли знерухомлені руки "прималювали" до тіла. Це могли зробити через хворобу Путіна або щоб приховати його хвилювання", - пише видання.

Цікаво, що вже наступного дня, 22 листопада, під час наради з керівництвом Міноборони РФ Путін жестикулював, зокрема перебирав пальцями папери з промовою, хоча робив це значно рідше, ніж зазвичай.

Удару ракетою "Орєшнік" - що відомо

Як повідомляв Главред, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) не виключають, що РФ скоро може знову запустити ракету "Орєшник". Російські джерела повідомляють, що 23-24 листопада частина російського повітряного простору буде закрита для ракетних випробувань. При цьому тип ракети, яку планують випробувати, не уточнюється.

Нещодавно в ГУР розкрили деталі випробувань нової "балістики" РФ. Як розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, країна-агресор РФ провела щонайменше три випробування нової ракетної системи "Орешник".

Водночас в ЦПД дали відповідь, хто підштовхнув Путіна запустити міжконтинентальну ракету. Там вказали, що підвищення градусу поступово перетворюватиме Росію на КНДР.

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Що відомо про Bild Bild - найпопулярніша щоденна газета в Німеччині, а також довгий час була найпопулярнішою газетою в Європі. Її платний тираж становить 986 027 примірників, що на 77,6% менше, ніж у 1998 р. Національний таблоїд видається берлінським видавництвом Axel-Springer-Verlag з червня 1952 року, повідомляє Вікіпедія. Комерційний успіх газети спричинив появу медіа-бренду Bild, під яким Axel-Springer-Verlag видає кілька друкованих відгалужень і новинний портал Bild.de. У 2023 році медіакомпанія була змушена припинити свою діяльність у сфері виробництва телевізійних програм з телеканалом Bild, який проіснував лише два роки. Довгострокові плани видавця включають припинення випуску друкованої газети та перехід на повністю цифрову пропозицію. У квітні 2022 року 603 284 читачі скористалися платною цифровою послугою Bild plus. За кількістю передплатників він є найбільшим у Європі та десятим у світі. За даними опитування Arbeitsgemeinschaft Online Forschung (agof), у березні 2019 року Bild.de є найвідвідуванішим новинним сайтом у Німеччині, який відвідало близько 25 мільйонів осіб.

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