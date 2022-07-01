РФ викликає екзистенціальний жах: експерт оцінив, чи є у Росії шанс повернутися на світовий ринок

РФ доведеться виправити дуже багато помилок / Фото ua.depositphotos.com

У Росії є шанс повернутися на світові фінансові ринки, скориставшись досвідом Ірану та підписавши так звану "російську фінансову угоду". Але майбутній владі РФ доведеться виправити дуже багато помилок. Крім того, повинні будуть враховуватися інтереси України.Таку думку озвучив економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ в інтерв'ю Главреду.

"На відміну від Ірану, Росії доведеться дуже багато чого виправити, тому що Іран все ж таки ні на кого не нападав", - зазначив експерт.

Що стосується РФ, то ця країна фактично почала континентальну війну проти України з колосальною кількістю жертв, руйнувань, окупованою територією.

"Території можна повернути, а знищені життя - не можна. Тому підписання "російської угоди" буде набагато складнішим і може відбуватися виключно за участю України та задоволення її інтересів як держави", - вважає економіст.

За словами Куща, найближчим часом повернення РФ на світовий фінансовий ринок неможливе. Країні-агресору потрібно провести внутрішньополітичні реформи і повністю деокупувати українські території, зокрема і Крим.

"Україна ніколи не піде на те, щоби визнати статус-кво щодо Криму і з урахуванням того, яку роль Україна відіграє зараз в геополітичній карті світу, навряд чи хтось стане торгувати інтересами України - після 24 лютого такого варіанту просто немає. Тому що Європа настільки жахнулася тим, що Росія зробила в Україні, що зворотного шляху немає - тут вже не просто "червоні лінії" пересічені, в Європі виник екзистенціальний жах перед нинішньою Росією та епохою російських божевільних політичних еліт. І ця епоха просто так закінчитися не може", - сказав економіст.

За його прогнозом, з часом в Росії буде якесь "потепління", можливо до влади прийде якийсь колективний орган управління країною, відбудеться якась переоцінка вчиненого, як на з'їзді КПРС, коли був розвінчаний культ Сталіна. Також говоритимуть про перегини, помилки, допущені щодо України.

"На системне перезавантаження своєї зовнішньої ідеології Росія найближчим часом не піде. Найімовірніше, вона залишатиметься у форматі нинішнього Ірану - закритої автаркії, яка вибудовує свою ідеологічно відсталу економіку. Але відмінність буде в тому, що можливість підписання якоїсь угоди із Заходом практично дорівнює нулю", - зазначив Кущ.

У РФ настав дефолт за зовнішнім боргом

У Росії вперше за 100 років настав дефолт по сплаті суверенного боргу в іноземній валюті. Через західні санкції країна-агресор РФ не змогла здійснити платіж закордонним кредиторам. Пільговий період виплати закінчився 26 червня.

Спікер російського диктатора Путіна Дмитро Пєсков заявив, що інформація про дефолті в Росії нібито "неправомірна".

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, які наслідки чекають на країну-агресора в разі оголошення дефолту. Він зазначив, що дефолт для Росії може бути гіршим за нафтове ембарго.

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