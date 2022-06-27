"Не наша проблема": Пєсков прокоментував дефолт РФ

Пєсков прокоментував дефолт РФ/ ua.depositphotos.com, Reuters

В РФ прокоментували інформацію про дефолт Російської Федерації. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков відхрестився від таких повідомлень.

Він заявив, нібито інформація про дефолт у Росії "неправомірна". Про таку реакцію Пєскова пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Твердження про дефолт, що настав у Росії, неправомірні. Ще в травні був здійснений платіж у валюті, а те, що кошти не дійшли до одержувачів – не наша проблема", – заявив прессекретар Путіна.

В РФ настав дефолт за зовнішнім боргом

Раніше повідомлялося, що у Росії вперше за 100 років настав дефолт зі сплати суверенного боргу в іноземній валюті. Через західні санкції країна-агресорка РФ не змогла здійснити платіж закордонним кредиторам. Пільговий період виплати закінчився у неділю, 26 червня.

Раніше виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзін пояснив, які наслідки чекають країну-агресорку в разі оголошення дефолту. Він зазначив, що дефолт для Росії може бути гіршим за нафтове ембарго.

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