РФ вперше вдарила по Україні з Білорусі дальніми бомбардувальниками Ту-22М3/ armyinform.com.ua, УНИАН

Російські загарбники вперше вдарили по Україні з території Білорусі дальніми бомбардувальники Ту-22М3.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. З таких літаків окупанти атакували Україну ракетами Х-22.

"Уперше з території Білорусі ворог застосував проти України дальні бомбардувальники Ту-22М3. На північному напрямку із літаків Ту-22М3 противник застосовував ракети Х-22, а також ракети наземного базування з оперативно-тактичних комплексів – "Іскандер" та "Точка-У", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що по заходу України загарбники вдарили крилатими ракетами "Калібр" морського базування.

На південному напрямку ворог бив ракетами "ОНІКС", які запускаються з оперативно-тактично комплексу "Бастіон".

При цьому в командуванні Повітряних сил зазначають, що для комплексів ППО, які є в України, досить важко збивати ракети Х-22, "Онікс" та "Іскандер".

"Адже швидкість ракет "Онікс" та Х-22 становить понад 3000 км/год. А ракети ОТРК "Іскандер" летять по балістичній траєкторії. Їх ураження є нетиповим і вкрай складним завданням для наявних в Україні засобів ППО", – йдеться у повідомленні.

Масований ракетний удар по Україні

Нагадаємо, рано вранці в суботу, 25 червня, російські загарбники нанесли масовий удар ракетами по Україні. Вибухи пролунали у шести областях – Київській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївській, Львівській та Дніпропетровській.

Повідомлялося, що окупанти масово вдарили ракетами по військових об'єктах біля Житомира. Літаки підлетіли з боку Білорусі і випустили 30 ракет.

По Львівщині окупанти випустили шість ракет з Чорного моря. Дві ракети збили сили протиповітряної оборони. Інші чотири потрапили у військовий об'єкт у Яворівському районі. Постраждали чотири людини, вони госпіталізовані.

Як повідомлялося у зведенні Генштабу ЗСУ, українські воїни зупинили штурм ворога на декількох напрямках. Проте окупанти посилили обстріли прикордонних районів України.

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