РФ погрожує атакувати комерційні західні супутники, які використовуються для допомоги Україні

Росія пригрозила збивати комерційні західні супутники за допомогу Україні / Фото ua.depositphotos.com

Представник Міністерства закордонних справ РФ Костянтин Воронцов заявив, що Росія може розглядати західні комерційні супутники як свої законні цілі, якщо їх використовують для допомоги Україні у війні.

"Квазіцивільна інфраструктура може стати законною метою для удару у відповідь. Через дії Заходу виникають невиправдані ризики для мирної діяльності в космосі та численних соціально-економічних процесів на Землі, від яких залежить добробут людей, насамперед у країнах, що розвиваються", - заявив Воронцов, який є заступником директора департаменту з нерозповсюдження та контролю озброєння МЗС РФ, передає ТАСС.

Як відомо, для України надзвичайно важливу роль відіграє система супутникового зв'язку Starlink від компанії SpaceX.

Крім того, Фонд Сергія Притули придбав супутник за гроші, які українці зібрали на Байрактари. ЗСУ отримали доступ до інформації з угруповання супутників фінської компанії ICEYE більш ніж на рік, а також повний доступ до одного з супутників до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Нагадаємо, 14 жовтня стало відомо, що компанія Ілона Маска SpaceX нібито звернулася в Пентагон із закликом фінансувати послуги Starlink в Україні. У листі компанія заявила про те, що не може "надалі дарувати термінали Україні або фінансувати існуючі термінали впродовж невизначеного періоду часу".

Пізніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що SpaceX не відключила б роботу супутникового Інтернету для терміналів Starlink в Україні, навіть якби Пентагон відмовився його фінансувати.

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