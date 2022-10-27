Війна в Україні триватиме до 2024 року - Кулик

йВійна в Україні триватиме до 2024 року / Колаж фото 93-тя ОМБр Холодний Яр, Главред

Жорстока війна, яку розв'язала Росія проти України, триватиме до 2024 року. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик.

Він зазначив, що прогнози про швидке закінчення війни є помилковими, адже у Росії ще є ресурси для того, щоб продовжувати ці бойові дії. Також на це вказує і реакція світу.

Кулик переконаний, що саме в 2024 році Росія почне "сипатися, відступати, скукожуватьсь і намагатися визначити останні рубежі".

"Не через два-три тижні, не до кінця року війна в Україні не закінчиться. Вона триватиме до 2024 року. На це вказують запаси міцності виробничих ланцюжків, ресурсів, які можуть бути задіяні, динаміка введення нових і нових санкцій, можливість застосування бойкоту або блокади, технічна здатність заходу застосувати блокадні механізми щодо Росії, втягування в протистояння інших країн, які поки що займають нейтральну позицію, зокрема, арабського світу. Тому 2024 рік – це якийсь рубікон", - сказав Віталій Кулик.

Він додав, що в цілому війна високої інтенсивності триватиме "трохи менше двох з половиною років".

Після цього в Росії почнуться внутрішні процеси, які будуть добивати її протягом наступних десяти років.

Майбутнє післявоєнної Росії

Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.

"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.

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