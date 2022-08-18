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"Бавовни" буде багато: фонд Притули придбав супутник для ЗСУ

18 серпня 2022, 15:17

Україна протягом більше року матиме доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE.

'Бавовни' буде багато: фонд Притули придбав супутник для ЗСУ
Фонд Сергія Притули купив для ЗСУ супутник / Фото: telekritika.ua

Українські захисники отримають доступ до супутникових знімків і зможуть їх використовувати під час планування оперативних операцій. Фонд Сергій Притули придбав супутник за гроші, які українці зібрали на Байрактари. Про це Притула заявив у своєму відеозверненні.

600 млн грн були витрачені на придбання доступу до бази даних супутникових знімків.

"Українці, ви космос! Ми купили супутник. Але це не просто один супутник. Він дає нам доступ до бази даних супутникових знімків сузір'я супутників компанії ICEYE. Цей доступ ми викупили більш ніж на рік вперед. Відтепер наша армія буде максимально швидко отримувати супутникові знімки високої якості, які допоможуть нам з оперативним плануванням операцій. "Бавовни" буде багато", - сказав Притула.

Притула запевнив українську владу, що вони можуть давати нові задачі. Крім того, він подякував усім українцям, які долучились до збору коштів.

"Я не знаю таких випадків в історії, коли народ від старого до малого скинувся грошима і купив для держави супутник ... Ми будемо битися з вами (окупантами - Главред) на суші, на морі, в повітрі, а відтепер і в космосі", - додав Притула.

"Народний Байрактар"

Нагадаємо, 22 червня волонтер і шоумен Сергій Притула оголосив всенародний збір коштів на покупку трьох безпілотників Bayraktar для потреб Повітряних сил ЗСУ.

За добу українці зібрали 296 мільйонів гривень, що з додатковим внеском фонду Притули еквівалентно двом БПЛА.

Всього за 4 дні українці змогли зібрати 600 мільйонів гривень для придбання чотирьох таких безпілотників.

Компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три безпілотника Bayraktar TB2 Збройним Силам України.

Інші новини:

війна в Україні Сергій Притула російське вторгнення космос
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