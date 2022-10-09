РФ - спонсор тероризму і геноцид в Україні: до Конгресу США внесли потужні законопроєкти

У Конгрес внесли законопроект, який визнає РФ спонсором тероризму / Reuters

У Конгрес Сполучених Штатів Америки внесено законопроєкт, який визнає Росія державою-спонсором тероризм.

Про це повідомив в Twitter старший радник Конгресу Пол Массаро.

Жорсткий законопроєкт внесений в американський Конгрес у зв'язку з діями РФ в ході війни в Україні.

Крім того, Массаро уточнив, що в Конгрес також внесено законопроєкт про визнання дій Росії в Україні геноцидом.

Визнання РФ спонсором тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба раніше зазначив, що, після всього скоєного Росією, слово "тероризм" стало фактично її другим ім'ям. Тому визнання її спонсором тероризму буде просто юридичною фіксацією реальності.

Раніше повідомлялося про те, що США можуть офіційно визнати Росію країною-спонсором тероризму. Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала держсекретаря Ентоні Блінкена зробити це. Якщо Блінкен цього не зробить, то Конгрес США буде приймати відповідне рішення самостійно.

Таким чином, Пелосі попередила Блінкена про наміри Конгресу. За даними видання, це сталося під час нещодавньої телефонної розмови.

Президент України Володимир Зеленський вже кілька разів закликав США офіційно визнати Росію державою-спонсором тероризму. Він підкреслив, що російські військові скоюють такі жахливі злочини, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни.

У травні цього року Сейм Литви ухвалив резолюцію, згідно з якою Вільнюс визнає Російську Федерацію державою-терористом.

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