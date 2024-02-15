РФ збере 'відморожені' країни та терористів: Подоляк про ризик Третьої світової

Якщо Росія не програє у війні в Україні, то росіяни атакують різні країни в Європі і, врешті-решт, розв'яжуть Третю світову війну, стверджує Михайло Подоляк.

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Третя світова неминуча, якщо РФ переможе в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Тільки поразка Росії у війні проти України може запобігти новому глобальному конфлікту. РФ може згуртувати "відморожені" країни та терористичні організації, ініціюючи конфлікти, які врешті-решт перетворяться в масштабну війну - Третю світову. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю УНІАН.

"Будуть домінувати інші країни та інші альянси. І Росія збере під своєю егідою максимальну кількість відморожених країн і режимів, терористичних організацій. Вони будуть практично постійно ініціювати ті чи інші конфлікти, які в один "прекрасний" момент зіллються в масштабну війну, так звану Третю світову", - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо Росія програє, то в країні відбудеться оновлення управління та політичних еліт. Певний час росіяни будуть мати слабку демократичну конструкцію і за цей час можна буде переглянути відносини між Європою та Росією.

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"Європа отримає вікно можливості чітко зафіксувати кордони, переформатувати власне військове виробництво, враховуючи досвід цієї війни, переформатувати свої армії, зробивши центральною українську армію, яка пройшла війну. Тоді ми будемо мати зовсім інший каркас", - додав Подоляк.

Він зауважив, що створення в Україні "буферної зони" між Росією та Заходом, як пропонував прем'єр-міністр Угорщини, є нереалістичним.

"На сьогодні очевидно, що ніяка буферна зона неможлива. Якщо Росія не програє, то Росія атакує тим чи іншим способом різні країни в Європі. Це безсумнівне майбутнє. І у тієї ж Угорщини немає якогось суверенного права залишитися поза цими непередбачуваними наслідками, як і у будь-якої іншої європейської країни", - наголосив Подоляк.

Ймовірність Третьої світової війни

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував перетворити Україну на "буферну зону" між Росією і Заходом, що передбачає відмову України від вступу до ЄС і НАТО. Орбан стверджує, що це нібито найкращий шлях для безпеки України та уникнення втрати державності.

Також ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман попереджає, що якщо Україні не вдасться розбити російську армію за допомогою західних постачань зброї, може розпочатися Третя світова війна. Він наголошує на важливості міжнародної підтримки в боротьбі проти Росії та попереджає про можливість партизанської війни в разі невдачі.

Як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати, за даними видання Foreign Policy, знаходяться на межі світової війни, яку вони можуть програти. Китайське вторгнення на Тайвань може спровокувати глобальний конфлікт на трьох фронтах, в який залучаться США.

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