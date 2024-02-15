УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

РФ збере "відморожені" країни та терористів: Подоляк про ризик Третьої світової

Руслана Заклінська
15 лютого 2024, 22:45
Якщо Росія не програє у війні в Україні, то росіяни атакують різні країни в Європі і, врешті-решт, розв'яжуть Третю світову війну, стверджує Михайло Подоляк.
РФ збере 'відморожені' країни та терористів: Подоляк про ризик Третьої світової
Третя світова неминуча, якщо РФ переможе в Україні / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, 22 окрема механізована бригада

Тільки поразка Росії у війні проти України може запобігти новому глобальному конфлікту. РФ може згуртувати "відморожені" країни та терористичні організації, ініціюючи конфлікти, які врешті-решт перетворяться в масштабну війну - Третю світову. Таку думку висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв’ю УНІАН.

"Будуть домінувати інші країни та інші альянси. І Росія збере під своєю егідою максимальну кількість відморожених країн і режимів, терористичних організацій. Вони будуть практично постійно ініціювати ті чи інші конфлікти, які в один "прекрасний" момент зіллються в масштабну війну, так звану Третю світову", - зазначив Подоляк.

За його словами, якщо Росія програє, то в країні відбудеться оновлення управління та політичних еліт. Певний час росіяни будуть мати слабку демократичну конструкцію і за цей час можна буде переглянути відносини між Європою та Росією.

відео дня

"Європа отримає вікно можливості чітко зафіксувати кордони, переформатувати власне військове виробництво, враховуючи досвід цієї війни, переформатувати свої армії, зробивши центральною українську армію, яка пройшла війну. Тоді ми будемо мати зовсім інший каркас", - додав Подоляк.

Він зауважив, що створення в Україні "буферної зони" між Росією та Заходом, як пропонував прем'єр-міністр Угорщини, є нереалістичним.

"На сьогодні очевидно, що ніяка буферна зона неможлива. Якщо Росія не програє, то Росія атакує тим чи іншим способом різні країни в Європі. Це безсумнівне майбутнє. І у тієї ж Угорщини немає якогось суверенного права залишитися поза цими непередбачуваними наслідками, як і у будь-якої іншої європейської країни", - наголосив Подоляк.

Ймовірність Третьої світової війни

Нагадаємо, угорський прем'єр Віктор Орбан запропонував перетворити Україну на "буферну зону" між Росією і Заходом, що передбачає відмову України від вступу до ЄС і НАТО. Орбан стверджує, що це нібито найкращий шлях для безпеки України та уникнення втрати державності.

Також ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман попереджає, що якщо Україні не вдасться розбити російську армію за допомогою західних постачань зброї, може розпочатися Третя світова війна. Він наголошує на важливості міжнародної підтримки в боротьбі проти Росії та попереджає про можливість партизанської війни в разі невдачі.

Як раніше повідомляв Главред, Сполучені Штати, за даними видання Foreign Policy, знаходяться на межі світової війни, яку вони можуть програти. Китайське вторгнення на Тайвань може спровокувати глобальний конфлікт на трьох фронтах, в який залучаться США.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Путін третя світова війна Михайло Подоляк війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

22:19 Україна
"Готові давати відсіч у всіх гарячих точках": у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю

"Готові давати відсіч у всіх гарячих точках": у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю

21:37 Україна
ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр

ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр

20:52 Україна
Всі головні новини

Популярне

У Києві, Дніпрі, Львові прогриміли потужні вибухи: є прильоти 25880

У Києві, Дніпрі, Львові прогриміли потужні вибухи: є "прильоти"

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці 13562

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці

Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату 9879

Ти була коханням: Джамала розповіла про втрату

Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого 6620

Ракетний удар по Києву: що відомо про атаку 15 лютого

Останні новини

00:44

Віталій Козловський розповів про важку особисту втрату

00:05

З очима, в яких можна потонути: Пономарьов показав рідкісне фото красунчика-сина

15 лютого, четвер
23:37

"Затуляють рота родичам": РФ максимально приховує втрати на "Цезарі Кунікову"

22:45

РФ збере "відморожені" країни та терористів: Подоляк про ризик Третьої світової

22:37

Армії дронів абсолютно недостатньо: військовий назвав єдиний спосіб покінчити з РФ

Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"Касьянов - про революцію дронів у військовій справі: "Україні треба терміново змінювати підходи"
22:19

Авдіївка не в оперативному оточенні: у ЗСУ розповіли про ситуацію в місті

21:38

Майор ЗСУ закликав мобілізувати по 10 тисяч чоловіків від кожної області

21:37

"Готові давати відсіч у всіх гарячих точках": у ЗСУ оцінили загрозу Запоріжжю

21:33

Віктор Павлік сильно образив молоду дружину: "Не заслужила, не закоханий"

Реклама
20:52

ЗСУ б'ють рекорди зі знищення росіян: РФ під Авдіївкою переважає в 7 разів - 3 ОШБр

20:30

Пашинян звинуватив Азербайджан у планах щодо великої війни: ЗМІ назвали "мету" Баку

20:12

Поки всі в паніці: Міддлтон засвітилася на відпочинку на розкішному курорті

20:06

"Життя нормального вже не буде": в ЗСУ попередили про ракетну небезпеку

19:27

Чи здатна РФ навесні піти у великий наступ: у НАТО розкрили плани Путіна

19:20

Температура до +10 і зі сонечком: у деякі області в пʼятницю прийде справжня весна

19:12

Місячний календар на 16 лютого: які зміни та можливості чекають цього дня

19:10

Армія злочинця Путіна і його дерев'яні солдатиПогляд

19:09

ЗСУ зупинили контратаку РФ: пресофіцер бригади розповів про жорсткі бої під Бахмутом

18:44

Ось що насправді відбувається з одягом в хімчистці: несподівана відповідьВідео

18:40

У Держдумі вибухнули анекдотами і розмріялися про "президентство Путіна" у США

Реклама
18:16

Польські фермери закидали яйцями представництво Єврокомісії у ВроцлавіВідео

18:09

Україна отримає мільйон безпілотників у 2024 році: НАТО ухвалило важливі рішення

18:05

"Всі ми трошки Люда": у мережі запустили флешмоб на підтримку ведучої "Сніданку"

18:00

Як перевірити насіння на схожість: "холості" побачите відразуВідео

17:55

Чому не можна виносити сміття ввечері: про яку небезпеку попереджає древня прикмета

17:33

У Зеленського назвали головне завдання, яке стоїть перед головкомом ЗСУ Сирським

17:28

Потрібно зробити один вираз обличчя: стало відомо як швидко подружитись з котомВідео

17:20

"Інцидент з зерном - неприйнятний": Шмигаль з Туском обговорив блокаду кордону

17:10

Сакварелідзе заявив, що Пашинський причетний до його звільнення з посади заступника генпрокурора

16:59

США на тлі чуток про "космічну" загрозу РФ запустили супутники: "бачитимуть" балістику

16:54

"РФ хоче виробляти десятки тисяч дронів на рік": військовий – про нову небезпеку для України

16:32

Чим обробити насіння перцю від фітофтори: копійчані засоби для щедрого врожаю

16:31

Трамп назвав свій "план" допомоги Україні з дивною умовою

16:23

Повне фіаско: Філіпа Кіркорова вивернуло від побаченого в окупованій Горлівці

15:46

"Популярних" рішень немає: в Раді назвали вартість проведення мобілізації

15:46

"Усі рішення вже ухвалено": у Міноборони зробили заяву про F-16

15:34

Росія стягнула на Оріхівський напрямок ще більше військо, ніж під Авдіївку - "Таврія"Відео

15:25

Що можна зробити зі старого шланга: 3 причини не викидати його на смітник

15:22

РФ втратила морську ініціативу: розвідка Британії – про наслідки ліквідації "Цезаря Кунікова"

15:22

Командувача ЧФ зняли з посади після потоплення ЗСУ "Цезаря Кунікова" – ЗМІ

Реклама
15:05

Голлівудська актриса образила українок

14:53

Захід заговорив про передачу ЗСУ зброї для "глибинних" ударів: оцінка Міноборони

14:36

Білок може стати водянистим: експерт назвав поширену помилку в зберіганні яєць

14:27

В Україну прийдуть температурні контрасти: у яких областях буде +12, а в яких -7

14:20

Вибір очевидний: дієтолог назвав найкорисніший сорт риби для людиниВідео

14:16

Вихід ЗСУ з Авдіївки: ситуація в місті різко загострилася – експерт

13:59

Досить брехати: терористка Поплавська накинулася на Кіркорова

13:43

"Це неминуче, на жаль": воїн ЗСУ попередив про нову небезпеку на фронті

13:38

Тепер офіційно злочинниця: СБУ повідомила про підозру Таїсії Повалій

13:13

РФ мститиметься: у ЗСУ українців закликали не ігнорувати сигнали тривоги

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти