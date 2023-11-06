Військовослужбовець ЗСУ розповів, чому світ стоїть на порозі Третьої світової

Як каже боєць ЗСУ і блогер Юрій Касьянов, світ стоїть на пороше страшних випробувань - аж до ядерної війни.

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Те що КНДР і РФ загрожують ядерною війною - дуже серйозна проблема / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Проблеми з наданням західними союзниками Україні військової, грошової та інших видів допомоги поглиблюються тим, що обивателі країн Заходу вкрай далекі від україно-російської війни.

Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов.

"Я вважаю, що нам треба бути максимально незалежними від наших союзників у цьому питанні. Допоможе нам Захід чи ні – це питання дуже заполітизоване, тому що багато хто на заході (в першу чергу – виборці, а вже потім політики) дуже далекі від наших проблем. Вони все ще живуть в якомусь рожевому світі, де немає війни, стурбовані якимись дрібними економічними питаннями - безробіттям, посібниками, цінами на паливо, не розуміючи, що ця війна – це, фактично, початок Третьої світової війни. В Україні присутня внутрішньополітична криза і криза управлінських рішень, але є і глобальна світова криза, пов'язана з накопиченням всякого роду проблем, які не були вирішені. Після Другої світової війни стрімко збільшилося населення планети, зростає тиск частини ісламізованих країн, які дуже далекі від західної цивілізації. Ми бачимо це на прикладі Ізраїлю – чергова війна, і ще більш жорстока в порівнянні з тими війнами, які вів Ізраїль до цього", ‒ сказав він.

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Як каже Касьянов, світ стоїть на порозі страшних випробувань – аж до ядерної війни.

"Крім того, сьогодні значно зріс ризик ядерної війни, тому що навіть такі країни як Північна Корея вже безпосередньо загрожують застосуванням ядерної зброї, не кажучи вже про нашого супротивника, який загрожує цим постійно. І це дуже серйозна проблема. Навіть у роки Холодної війни два великі блоки постійно брязкали зброєю, але таких прямих загроз, як зараз, не було. Китай став сильним, і теж хоче шматок світового пирога. Йде переділ світу - економічного, військового і культурного впливу в ньому. Людство постійно переживає кризи-багатьом з нас пощастило жити в умовах, коли цих криз не було (особливо після розвалу Союзу, коли багато хто думав, що війни вже не буде). Але все це - дурниця, і зрозуміло, що в цій ситуації нам, в першу чергу, треба розраховувати на власні сили. Прийде до влади в США Трамп і ізоляціоністи, і допомога нам з річки перетвориться на слабкий струмочок. Але це не означає, що ми повинні піднімати лапки догори і перестати боротися за свою свободу і незалежність", ‒ вважає він.

На думку Касьянова, Україні кров з носу потрібно розгортати власне виробництво зброї і техніки.

"І це - найважливіший посил у статті Залужного. Тому що досі ми чули про те, як багато роблять наші політики та Експерти на шляху залучення всіляких видів озброєнь, боєприпасів до України. Це, безумовно, важливо, але поки у нас не буде власного виробництва боєприпасів, всілякої військової техніки (а ми можемо це робити, але чомусь замість цього перекладаємо бруківку і будуємо нові дороги), толку не буде. Адже наш противник відгризає у нас 200 метрів під Авдіївкою і відразу ж будує там захищені бетонні капоніри. І поки ми не почнемо робити так само, і всі сили вкладати війну (не тільки воювати на "економічному фронті" і витрачати гроші в кафе), аж до введення карткової системи, як це було у Великобританії в роки Другої світової війни, ми не одержимо такої бажаної для всіх перемоги. Головнокомандувач, перераховуючи необхідні для перемоги складові, говорив як військовий. Але це не означає, що забезпеченням перемоги повинні займатися тільки військові – до цього має прагнути все суспільство. Повинні працювати військові виробництва, які забезпечують контрбатарейну боротьбу, виробляють снаряди і гармати для неї, дрони, які нам необхідні на фронті. Україна абсолютно не переведена на військові рейки – існує тільки комендантська година, і то не всі її дотримуються. Суспільство не мобілізоване для перемоги. І з таким підходом ми сильно ризикуємо якщо не програти війну, то принаймні не виграти її. Програти ми ні в якому разі не можемо, тому що активна частина суспільства буде битися до останнього, і будь-який квадратний кілометр нашої території буде обходитися противнику дуже дорого. Але і виграти при цьому ми теж не зможемо, в той час як всякі арестовичі будуть пропонувати переговори з ворогом, який, як вовк, хоче нас зжерти", ‒ сказав він.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", Керівник ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, Спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся в Україну в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

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