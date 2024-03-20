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РФ намагається створити коаліцію з 3-ма країнами на противагу Заходу – ISW

Альона Вороніна
20 березня 2024, 09:15оновлено 20 березня, 09:47
Кремль використав війну в Україні для налагодження двосторонніх відносин і створення коаліції держав на противагу Заходу.
РФ намагається створити коаліцію з 3-ма країнами на противагу Заходу – ISW
РФ намагається створити коаліцію з 3-ма країнами на противагу Заходу/ колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін YouTube

Країна-агресорка Росія намагається створити коаліцію з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм на противагу Заходу. Кремль постійно намагається підтримувати налагодження двосторонніх відносин із цими країнами.

На такі дії Кремля звернули увагу аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Вони проаналізували заходи, які останнім часом проводила владна верхівка країни-агресорки РФ, щоб зміцнити зв’язки з цими державами.

В ISW зазначають, що до таких заходів, зокрема, належить зустріч заступника глави МЗС Росії Андрія Руденка зі спеціальним представником Китаю у справах Корейського півострова Лю Сяоміном. Зустріч, на якій сторони обговорювали ситуацію на Корейському півострові, відбулася 19 березня у Москві.

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При цьому аналітики звернули увагу, що під час розмови Руденко і Лю критично висловлювалися у бік США і звинуватили Сполучені Штати у тому, що нібито вони зі своїми союзниками створюють загрозу військовій ситуації в північно-східній Азії.

Ще однією такою зустріччю "для налагодження відносин" була зустріч посла РФ в Китаї Ігоря Моргулова з очільником китайського інформагентства "Сіньхуа" Фу Хуа. Вони обговорювали двостороннє співробітництво у сфері ЗМІ.

Також РФ намагається ще більше поглибити свої відносини з Північною Кореєю. Це дозволило їй отримати ракети й артилерійські боєприпаси, а в обмін на це КНДР може отримати налагодження технологічної співпраці з Росією, а також іншу невизначену підтримку.

Крім цього, російський диктатор Володимир Путін нещодавно провів телефонну розмову з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі.

"Кремль використав війну в Україні для налагодження двосторонніх відносин і створення коаліції держав на противагу Заходу, що вже давно є центральним аспектом російської зовнішньої політики", – зазначили аналітики ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Раніше повідомлялося, що Путін використає "рекордну перемогу" на "виборах" для затяжної війни в Україні, кажуть в ISW. Зазначається, що Путін та його поплічники стверджують, що висока суспільна підтримка Путіна продемонструвала єдність Росії та довіру до господаря Кремля.

Також раніше повідомлялося, що у РФ виникли проблеми з виробництвом ракет – партизани дістали секретні документи. Стало відомо, що в Росії не встигають виготовляти ракети X-32 і вибиваються із плану.

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