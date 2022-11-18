"Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ": в ISW вказали на головну небезпеку переговорів з РФ

Переговори України з Росією нічого не змінять, наголосили аналітики ISW / сайт Кремля, Міноборони РФ

Переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть лише призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди бажатиме захопити українські території.

Про це йдеться у звіті аналітиків проєкту Інституту вивчення війни "Критичні загрози". Керівник групи Фредерік Каган зазначає у звіті, що через 8 років після вторгнення на Донбас Путін наважився знову піти війною проти України 24 лютого.

Аналітики зазначають, що російський диктатор не хоче зупинятися, поки не захопить Київ.

"Він не заспокоїться, поки не завоює Київ. Конфлікт нерозв'язний, поки в Кремлі править путінізм. Переговори не змінять цю реальність. Вони можуть тільки створити умови, за яких Путін або путінський наступник обмірковуватимуть відновлення наступу на незалежність України", – зазначає Каган.

Експерт з цієї причини наголосив, що потрібно припинити вмовляти Україну проводити переговори з РФ.

За словами Кагана, на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Путіна уже був контроль над Кримом і частиною Донбасу, проте цього йому було недостатньо.

Путін не зможе пояснити росіянам, що ціною 100 тисяч російських громадян убитими і пораненими Росія все одно повернулася до вихідного результату. Тому російський диктатор не зупиниться і захоче захопити більше українських територій. З цієї причини переговори не здатні зупинити війну, каже аналітик.

Також експерти вказали на ще одну деталь – у період з 2014 до 2022 року припинення вогню на Донбасі не було ніколи і атаки РФ тривали, незважаючи на заяви про припинення вогню.

Каган також наголосив, що Путін ніколи не погодиться на добровільний відхід із земель, які, як він стверджував, тепер є "частиною Росії".

Тому аналітик стверджує, що Захід повинен допомогти Україні звільнити території, які є стратегічно важливими для її безпеки та економічного благополуччя. А після цього допомогти наростити армію та економіку України до рівня, який стримає майбутні вторгнення РФ.

"Успіх для України та Заходу полягає в тому, щоб перетворити цю гарячу війну на холодну на умовах, які зроблять Україну достатньо сильною, щоб вижити і зрештою перемогти в ній", – йдеться у звіті.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна Росії проти України, ймовірно, завершиться за столом перемовин. Однак все вирішиться на полі бою. Бойові дії припиняться, якщо Москва і Путін зупинять свою агресивну війну. Якщо український народ припинить боротьбу, його держава втратить свій суверенітет і незалежність.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресорка повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, наголосили в ЄС.

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