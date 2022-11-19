"Ви не виграєте війну": Держдеп США закликав РФ негайно вивести окупаційні війська з України

Держдеп США закликав РФ негайно вивести війська з України/ Reuters, сайт Кремля

У Державному департаменті США заявили, що Росія все одно не зможе виграти цю війну, і закликали країну-агресорку негайно вивести свої війська з України.

Про це заявив заступник прессекретаря Держдепартаменту Ведант Патель під час брифінгу 18 листопада. Він наголосив, що російським окупантам не вдасться перемогти, навіть якщо вони продовжать використовувати звірства і підлу тактику.

"Ми наполегливо закликаємо Росію вивести її сили, щоби покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти та не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", – заявив представник Держдепартаменту США.

Він зазначив, що росіяни несуть відповідальність за звірства, які були вчинені на нещодавно окупованих територіях України. Так, на Херсонщині російські загарбники незаконно затримували і катували людей, також там були зафіксовані зникнення українців. Патель зазначив, що про такі факти детально розповідається в останньому звіті Conflict Observatory.

Раніше у США заявили, що тільки президент України Володимир Зеленський може прийняти рішення про початок переговорів з Росією. Сполучені Штати не можуть натиснути на Україну для того, щоб вона почала переговори. Про це сказав координатор стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Нагадаємо, раніше генерал армії України Микола Малломуж зазначав, що Росія може сама навмисно поширювати інформацію про нібито підготовку наступу на Україну з боку Білорусі. Але країна-агресорка не може зараз перекинути свої війська із запорізького та херсонського напрямку в Білорусь, адже це означатиме ослаблення півдня і створення можливості для України звільнити Крим.

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