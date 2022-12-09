Путін задумався про нанесення ядерного удару - Bloomberg

"Директор" Росії Володимир Путін не припиняє шантажувати світ ядерною зброєю. Він розглядає варіанти нанесення превентивного ядерного удару, щоб роззброїти противника. Про це заявляє Bloomberg, грунтуючись на словах диктатора під час пресконференції в Киргизстані.
Нещодавно Путін сам заявив, що у світі зростає ризик загрози ядерної війни.
"РФ може розглянути питання про офіційне включення у свою військову доктрину можливостей нанесення першого превентивного ядерного удару з метою роззброєння противника ... можливо нам варто подумати про використання підходів наших американських партнерів", - сказав Путін.
Такі слова Путіна прозвучали у відповідь на американську стратегію використання високоточних ракет для превентивного удару.
Ядерна загроза з боку РФ
Нещодавно колишній міністр оборони США і директор ЦРУ Леон Панетта заявив, що на початку повномасштабного російського вторгнення ймовірність застосування тактичної ядерної зброї по Україні складала 1-5%. Наразі ця цифра збільшилась і складає 20-25%.
Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що якщо Путін зробить хоча б крок до застосування ядерної зброї, світ продемонструє моментальну реакцію. На Росію в такому випадку в короткостроковій перспективі очікує крах. Путіна про це вже попередили.
На фоні ядерного шантажу Кремля США прискорили розгортання більш точної версії своєї основної ядерної бомби на базах НАТО в Європі. Прибуття модернізованої гравітаційної авіабомби B61−12 було спочатку заплановано на весну 2023 року, а тепер планується в грудні цього року.
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