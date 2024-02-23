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Країни НАТО теж повинні нам дякувати, ми виграли їм 2 роки часу – Романенко

Альона Вороніна
23 лютого 2024, 03:35
Допомагати Україні – в інтересах західних держав. Адже поки російські окупанти зазнаватимуть поразок в Україні, Росія не зважиться нападати на країни НАТО.
Игорь Романенко, украинские военные
Країни НАТО теж повинні нам дякувати, ми виграли їм 2 роки часу, зазначає Романенко/ колаж: Главред, фото: Главред, 14 ОМБР Романа Великого

Не лише Україна повинна дякувати країнам Північноатлантичного альянсу за надання допомоги. Країни НАТО теж повинні дякувати нам, адже Україна надала їм два роки часу, за які вони мали змогу посилити свою обороноздатність перед можливою війною з країною-агресоркою Росією.

Західним партнерам важливо допомагати наші країні, щоб вона мала змогу й далі протистояти російським окупантам. Адже якщо російські загарбники будуть зазнавати поразок в Україні, РФ найімовірніше не зважиться на те, щоб напасти на якусь з країн НАТО. Таку думку висловив генерал-лейтенант запасу, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор, екс-заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко під час чату на Главреді.

"Тут усе взаємопов'язано. Якщо справи Росії йтимуть в Україні не найкращим чином, їй буде не до інших. Це розуміють і наші союзники, зокрема, східноєвропейські країни. Тому їм настільки важливо допомагати Україні вже зараз, працюючи тим самим на зміцнення власної безпеки", – зазначив Романенко.

Проте одна справа – розуміння, а інша – реалізація такого підходу, це дві великі різниці, сказав генерал-лейтенант у відставці.

У той же час він наголосив, що Україна виграла для країн НАТО 2 роки часу, упродовж яких вони могли підвищити свою безпеку.

"Не тільки ми повинні дякувати країнам НАТО за допомогу в протистоянні, а й вони нам – за те, що ми надали їм щонайменше два роки часу, щоб підвищити власну безпеку напередодні можливої війни з Росією", – додав Романенко.

Дивіться відео чату з Ігорем Романенком:

Хто такий Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Ймовірність нападу РФ на країни НАТО

Раніше у Байдена висловилися щодо загрози нападу Росії на НАТО. США не бачать реальної загрози нападу агресора Росії на НАТО найближчим часом. Але Захід зміцнює свої військові сили на східному фланзі НАТО, адже до риторики глави Кремля Володимира Путіна потрібно ставитися серйозно, вважає координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Також раніше в ISW дали прогноз нападу РФ на країни НАТО. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що представники НАТО все частіше попереджають, що Росія становить серйозну загрозу безпеці Альянсу.

У країні Альянсу назвали спосіб зупинити Росію. Агресор РФ може раптово напасти на країни НАТО, потрібно готуватися до подібного розвитку подій, а не чекати на аналог Перл-Харбора. Німеччина повинна поставити Україні далекобійні ракети Taurus, щоб ЗСУ отримали перевагу над окупантами, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

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війна в Україні НАТО вторгнення Росії Ігор Романенко Північноатлантичний альянс
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