Росії достатньо 2-3 поразки в Україні, процес розпаду очевидний - Подоляк

Директор РФ Путін став слабким, проте у верхівці Кремля немає розуміння того, як зберегти своє існування, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.

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Після поразок від ЗСУ в Росії почнеться перерозподіл влади - Подоляк / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 1 ОБрСпН

Країні-агресору Росії достатньо 2-3 поразки у війні проти України, щоб протистояння перенеслося вже до неї в країну. Тоді там почнеться переділ влади на різних рівнях. Політична система валиться: глава Кремля Володимир Путін став слабким, а в верхівці поки що не знають, як зберегти своє існування і перехопити у нього владу. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що всього декілька поразок на фронті приведуть Росію вже до внутрішнього протистояння.

"Росія йде тим шляхом, яким повинна йти історично. Для цього треба прискорити тільки процеси по лінії фронту. Дві-три поразки Росії на фронті остаточно перенесуть війну у внутрішній простір Російської Федерації і там почнуться перехоплення влади на різних рівнях", - зазначив Подоляк.

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За словами чиновника, розпад політичної системи РФ вже почався. Так звані "еліти" намагаються зберегти своє існування, але не знають, як перехопити владу у ослаблого Путіна.

"Але на сьогодні немає консенсусу російських еліт - як вони хочуть особисто зберегти своє фізичне існування, що для цього треба зробити і хто може бути компромісними фігурами для перехоплення влади у досить слабкого Путіна", - уточнив Подоляк.

Падіння Росії залежить від ситуації на фронті

На думку радника керівника ОП, дестабілізація ситуації в Росії буде напряму залежатиме від тиску ЗСУ на лінії фронту, і внутрішнє руйнування країни-окупанта буде прискорюватися.

Михайло Подоляк підкреслив, що ефективні дії армії України, конкретні дії країн-партнерів і міжнародна ізоляція РФ можуть посилити процеси, спрямовані на руйнування російської держави.

Контрнаступ ЗСУ

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що сили оборони України докладають серйозних зусиль для проведення контрнаступальної операції. Однак для подальшого просування ЗСУ потрібно більше озброєнь.

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський зазначив, що армія України на Бахмутському напрямку повернула частину раніше захоплених військами Росії територій. ЗСУ розтрощують ворожу військову техніку.

Заступниця голови Міноборони Ганна Маляр розповіла, що російська армія в окупованому Бахмуті вже де-факто в пастці. За її словами, ЗСУ просунулися на південному фланзі Бахмутського напрямку.

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