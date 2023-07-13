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Перемога, поразка або Мінськ-3: Подоляк назвав три сценарії завершення війни

Андрій Ганчук
13 липня 2023, 11:33 оновлено 13 липня, 11:39
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На агресора Росію при перемозі України чекає зона демілітаризації і позбавлення контролю над ядерною зброєю, вважає радник глави ОП Михайло Подоляк.
Михайло Подоляк, ВСУ
Україна при тріумфі у війні з Росією домінуватиме в регіоні - Подоляк / Колаж: Главред, фото: 14 ОМБр, скріншот YouTube

Існують три варіанти завершення розв'язаної країною-агресором Росією війни проти України. Перший передбачає перемогу Києва і домінування держави в регіоні. Тоді на РФ чекає демілітаризована зона і позбавлення контролю над ядерними озброєннями. Другий - поразка і поступове згасання протягом декількох років. Третій передбачає так званий "Мінськ-3" і повільну смерть української держави. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що реалізація переможного сценарію дозволить серйозно підвищити роль України на міжнародній арені і позбавить Росію військового впливу.

"Є тільки три варіанти завершення війни. Перший: ми виграли і таким чином є держава Україна, яка буде домінувати в регіоні в повному обсязі і, відповідно, мати дуже чіткі партнерські відносини. Зможе модернізувати армію і мати ефективну армію", - вважає чиновник.

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На думку Подоляка, в такому випадку на Росію очікує демілітаризована зона певної дальності і саміт, на якому визначиться механізм контролю над її ядерними арсеналами.

Другий варіант розвитку подій - поразка Києва, в результаті чого "Україна просто буде поступово вмирати" декілька років.

Третій варіант, за словами Подоляка – так званий "Мінськ-3".

"Є третій варіант - посередині: ми не програли, але є лінія розмежування - "Мінськ-3". Це означає, що ви просто будете вмирати дуже повільно. Будуть підключати вам апарат, який буде підтримувати ваше життя", - додав радник голови ОП і сказав, що тоді української державності вже не буде.

"Тому все інше - це спроба знайти якісь альтернативні елементи, які дозволять щось продовжити. У нас з вами варіанти дуже прості - виграти або програти", - підкреслив Михайло Подоляк.

Контрнаступ ЗСУ

Спікер Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень раніше заявив, що ЗСУ продовжують просуватися на півдні. Українські війська зуміли добитися часткового успіху при наступі в напрямку Бердянська. Російські окупанти чинять серйозний опір.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що країни-союзники на Заході надаватимуть військову підтримку Києву стільки часу, скільки буде потрібно. Втім, за словами Зеленського, все залежатиме від ситуації на полі бою.

В американському Інституті вивчення війни вважають, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. На деяких ділянках фронту змогли домогтися певних успіхів. Про просування українських військ написали і російські пропагандисти.

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Михайло Подоляк Офіс президента війна Росії та України
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