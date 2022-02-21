Якщо РФ вторгнеться в Україну, країну відріжуть від фінансових ринків світу - глава Єврокомісії

Урсула фон дер Ляйен / Фото Reuters

Якщо Росія вторгнеться в Україну, то країну відріжуть від міжнародних фінансових ринків і РФ буде позбавлена доступу до основних експортних товарів.

Про це заявила глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, передає Reuters.

За її словами, жителі Росії залишаться без передових товарів.

"В принципі, Росія буде відрізана від міжнародних фінансових ринків", - сказала глава ЄК.

Урсула фон дер Ляйен уточнила, що недоступними для РФ стануть всі вироблені в Європі товари, які терміново потрібні Росії для модернізації та диверсифікації економіки.

Реклама

При цьому глава Єврокомісії додала, що у Росії все ще є шанс перейти до дипломатії, вікно для переговорів все ще відкрите.

"Перехід до санкцій є настільки масштабним і послідовним, що ми знаємо, що завжди повинні давати Росії шанс повернутися до дипломатії і столу переговорів. Це вікно все ще відкрите", - сказала голова Європейської комісії.

Санкції проти Росії

США та Європа перебувають на етапі завершення роботи над розширеним пакетом санкцій проти Росії у разі її нападу на Україну. Він націлений на великі російські банки, але не передбачає заборони доступу РФ до фінансової системи SWIFT. Таку інформацію оприлюднило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що у разі вторгнення Росії в Україну Євросоюз і НАТО швидко й консолідовано запровадять санкції проти РФ. При цьому заздалегідь зміст санкцій розголошувати не будуть. За його словами, пакет санкцій може виявитися ширшим, ніж вважається.

Посол РФ у Швеції Віктор Татаринцев зробив заяву про те, що Москві "наплювати" на санкції Заходу, які можуть бути запроваджені проти держави у разі військової інтервенції проти України. За його словами, обмеження, мовляв, допомогли Росії стати самодостатньою.

Заступник голови фракції Вільної демократичної партії (ВДП) Александер Ламбсдорф запропонував як санкційний захід конфіскувати нерухомість російських олігархів у Німеччині, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Читайте також: