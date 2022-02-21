Диверсії в Києві та областях: в Україну закинули спецгрупи агентури ФСБ

Диверсантів ФСБ закидають в Україну / "Прямий"

В Україні активно працюють оперативно-диверсійні групи ФСБ Росії, метою яких є захоплення влади та здійснення державного перевороту на тлі військової агресії РФ.

Ці групи були створені під керівництвом 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї Служби ФСБ РФ, основним напрямком діяльності якого є Україна, йдеться в повідомленні центру Миротворець.

Де готуються провокації ФСБ

Співробітники цього управління вже розподілені в оперативно-диверсійні групи в містах України, стверджують розслідувачі. Підкреслюється, що тільки в Києві таких групи працює кілька.

Систематизується інформація про їх агентів у спецслужбах, правоохоронних та інших силових органах України, органах державної влади та місцевого самоврядування.

Що відомо про диверсантів РФ в Україні

Частина диверсантів, вже діючих на території України, є спецназівцями ВДВ і ССО (Сил спеціальних операцій) Росії.

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"Всі вони прибули на територію України під документами прикриття, частина яких вже нам відома", — повідомили розслідувачі.

Поки вдалося отримати інформацію про кадровий склад співробітників 9 управління з установчими даними та їх особами.

У переліку - семеро високопоставлених співробітників ФСБ Георгій Гришаєв, Володимир Петровський, ігор Чумаков, Юрій Бєляцький, Дмитро Зубарєв, Олександр Хмелєв та Ігор Коваленко.

читайте такожОкупанти готують фейк про "геноцид російськомовних" на Донбасі: що відомо

Раніше повідомлялося про те, що на Донбасі російські окупанти готують провокації з обстрілом населених пунктів зі звинуваченнями на адресу України.

В ОТГ Схід підкреслили, що за даними розвідки бойовики "ДНР" поставили завдання знімальним групам пропагандистів зняти наслідки обстрілів, нібито скоєних українськими силами.

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