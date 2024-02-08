РФ хоче скористатися моментом: у Байдена сказали, чим загрожує затримка з допомогою ЗСУ

Відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, а й у глибині країни, заявив Джон Кірбі.

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Джон Кірбі розповів, чим загрожує відсутність допомоги від США на фронті / Колаж: Главред, фото: Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU, скріншот

Російські окупанти знають, що ЗСУ поступово вичерпують свій запас снарядів і ППО в умовах відсутності допомоги з боку США, і намагаються скористатися моментом, щоб більше атакувати українські позиції та мирні міста. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

За його словами, українські військові змушені ретельно розподіляти свої боєприпаси.

"Росіяни про це знають і тому продовжують атаки безпілотниками і ракетами, щоб змусити українців витрачати засоби ППО, які - і про це їм відомо - зараз не поповнюються", - цитує Кірбі Укрінформ.

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Крім того, він зауважив, що українські командири на окремих ділянках також мають визначати, які системи більшої дальності використовувати зараз, а які - ні через відсутність нових траншів військової допомоги.

Представник Білого дому також прокоментував ситуацію навколо Авдіївки, висловивши думку, що росіяни хочуть використати її в логістичних цілях, щоб проводити операції в усьому регіоні Донбасу.

За його словами, відсутність допомоги з боку США ускладнює ситуацію не лише на фронті, а й у глибині країни. У цьому контексті він зазначив, що росіяни намагаються вразити якомога більше об'єктів української оборонно-промислової бази, а також цивільні об'єкти.

Проблеми з виділенням військової допомоги Україні

Конгрес США вже кілька місяців не може виділити нове фінансування для допомоги Україні. Це пов'язано з тим, що кошти для України включено до пакета з допомогою Ізраїлю і Тайваню, а також захистом кордонів.

Республіканці вимагають жорсткіших заходів щодо міграційної політики.

7 лютого Сенат США знову відмовився підтримувати законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню та нове фінансування для захисту кордонів.

Президент США Джо Байден різко розкритикував республіканців у Конгресі та звинуватив свого опонента, колишнього президента Дональда Трампа, у тому, що він дзвонив і "погрожував" законодавцям "відплатою", якщо вони підтримають документ.

Видання Financial Times писало про те, що експрезидент США Дональд Трамп може "пожертвувати" інтересами України, щоб знову стати главою Білого дому. Уже зараз політик чинить шкідливий вплив на американську зовнішню політику. Зокрема, за дорученням Трампа республіканці в Конгресі блокують військову допомогу Україні.

Посол України в США Оксана Маркарова заявила, що 8 лютого у Сенаті США вирішили переглянути законопроєкт щодо фінансування військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, проте вже без міграційної реформи та безпеки кордону.

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