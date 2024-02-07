Російські бомбардувальники підлетіли до Аляски: у США оперативно відреагували

Командувач дальньої авіації Росії генерал-лейтенант Сергій Кобилаш заявив, що російські два стратегічні бомбардувальники Ту-95МС пролетіли над водами поблизу американського штату Аляска.
Ту-95, відомі в НАТО як "Ведмеді", летіли близько 9 годин у супроводі винищувачів Су-30СМ. Вони пролетіли над Беринговим і Чукотським морями, передає Reuters.
Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки повідомило, що воно виявило чотири російські військові літаки, які діяли в ідентифікаційній зоні ППО Аляски.
"Російський літак залишався в міжнародному повітряному просторі і не входив у суверенний повітряний простір США або Канади", - заявили американські військові.
Відомо, що російський диктатор Володимир Путін у 2007 році відродив практику радянських часів щодо відправки стратегічних бомбардувальників на регулярне патрулювання за межами кордонів РФ.
Нагадаємо, що НАТО попереджає населення Заходу про підготовку до "всебічної війни" з Росією. Голова військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що сили НАТО готуються до конфлікту з Росією, однак, дискусії набагато ширші.
Олег Жданов заявив, що РФ почне масштабну війну проти НАТО у 2025 році. Штаби національних армій країн-членів НАТО починають готувати і проводити командно-штабні військові ігри і навчання.
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